Myrta Merlino, non si è proprio trattenuta: servita la stoccata fulminea contro la D’Urso

Myrta Merlino, la giornalista a ruota libera su Barbara D’Urso. La stoccata è servita.

Ormai è ufficiale, sarà lei, l’impeccabile giornalista, direttamente da La7, a prendere il posto della conduttrice campana a Pomeriggio Cinque. La sua stoccata a Carmelita non è passata inosservata. Se fino a qualche giorno fa si trattava solo di una delle tante chiacchiere che circolano a spron battuto in Rete, ora è arrivata la conferma definitiva, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

Sarà la giornalista Myrta Merlino a partire dal mese di settembre 2023 a condurre il programma in oggetto. Il rotocalco, lo ricordiamo per dovere di cronaca, è stato condotto per tantissimi anni da Barbara D’Urso, che a fine stagione aveva dato appuntamento in autunno 2023. Tuttavia, così non sarà. Ciò ha fatto venire il classico amaro in bocca ai suoi telespettatori.

Dagospia ha fatto sapere che la scelta di togliere fin da subito lo scettro da conduttrice del programma a Barbara è da attribuirsi ad uno spaventoso calo di share che si è verificato nel corso dell’ultima stagione. Del resto c’è anche da dire che lei si è sempre dovuta scontrare con un vero e propri titano, quale l’affascinante Alberto Matano e la sua Vita In Diretta.

Myrta Merlino, la sua rivoluzione

Ora è tutto pronto per l’arrivo della Merlino a Mediaset e la giornalista, che ha lasciato dopo ben 12 anni La7, ha spiegato che taglio vorrà dare al rotocalco. Sempre secondo l’accorto Dagospia, la rivoluzione, perché tale potrebbe essere definita, anche lei potrebbe apportare al programma non è solo la durata.

Si legge infatti sul portale: “La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata, ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzeomilini e mostri del trash presenti, soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione.”

La stoccata alla D’Urso è servita

Dal canto suo la Merlino ha fatto sapere durante un’intervista concessa a La Stampa come sarà il suo Pomeriggio Cinque. “Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente Gossip, farò cronaca popolare. Credo che la Casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure.”, ha rivelato la conduttrice.

Chiaramente in questa sua affermazione si può leggere una stoccata alla D’Urso che ha sempre sostenuto che la maggior parte della sue telespettatrici fossero proprio le sue casalinghe di Voghera. Inoltre Myrta ha anche sottolineato che : “La parola Gossip non mi appartiene. Mi piace la di più la parola Scoop, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da Tabloid”.