Pier Silvio Berlusconi, contratto preparato per la showgirl: via Belen, arriva lo tsunami biondo

Pier Silvio Berlusconi sempre più pronto a stupire i suoi telespettatori. Dopo l’addio di Belen è in arrivo lei, un vero e proprio tsunami coi capelli biondi.

Ci sta indubbiamente regalando colpi di scena a non finire, l’operato a livello di palinsesti per la stagione 2023/2024 delle Reti Mediaset da parte dell’AD Pier Silvio Berlusconi e del suo staff. Tante le novità, così come le docce fredde, gli arrivi e le partenze. Oltre al cambio di conduzione del rotocalco Pomeriggio Cinque, che non vedrà più Barbara D’Urso, ma Myrta Merlino, a lasciare l’Azienda è anche Belen Rodriguez.

Tuttavia era già nell’aria da mesi il rumors che sosteneva che lei non sarebbe più stata a timone né de Le Iene, né di Tu Si Que Vales. Dal canto suo, la showgirl argentina, tramite una storia caricata sul suo Profilo Ufficiale Instagram, ha ringraziato l’Azienda Del Biscione, non dicendole addio ma solo un arrivederci. Immancabile poi il suo grazie a Maria De Filippi.

In ogni caso l’uscita di scena dell’Azienda Del biscione di Belen è stata una vera e propria doccia fredda. Inoltre sino a quando ne ha dato notizia sui Social, i fan non ci volevano credere. Ora si attende qualche novità al riguardo del suo futuro lavorativo. Alcuni sognano di vederla calcare nuovamente il prestigioso palco del Teatro Ariston, anche solamente per una serata.

Pier Silvio Berlusconi, pronto il contratto per lo tsunami biondo

Nel frattempo si sussurra anche di una possibile nuova crisi con il marito Stefano De Martino, che invece è stato super confermato in Rai, dove opera ormai da diversi anni. Lui è sempre molto acclamato come showman e la stagione TV che si è appena conclusa è stata per lui un vero trionfo.

Si è anche diviso con una certa disinvoltura tra i suoi impegni televisivi e quelli teatrali. Tuttavia Pier Silvio Berlusconi, dopo l’uscita di scena di Belen, si è rimboccato le maniche e ha preparato un contratto nuovo di zecca per un’altra showgirl, Si tratta di una donna molto bella e sensuale che ha da poco debuttato come scrittrice, regalando ai suoi fan una grintosa e profonda autobiografia.

Paola Barale pronta per il GF

Sì, è proprio lei, la meravigliosa Paola Barale. A quanto pare sarà lei, insieme a Giuseppe Cruciani, la nuova opinionisti del GF, che andrà in onda a partire da settembre su Canale 5 in versione Nip. Al suo timone vedremo sempre il carismatico Alfonso Signorini. La data ufficiale della prima puntata dovrebbe essere il 18 settembre 2023.

Tornando alla Barale e a Cruciani, prenderebbero i posti che sono stati di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti. Forse la showgirl piemontese dovrà anche dividere la scena con Giulia Salemi, che però potrebbe essere confermata nella parte Social del padre di tutti i reality. In ogni caso siamo ancora nella fase dell’ipotesi. Di certo per ora c’è solo il fatto che ci sarà Signorini alla conduzione.