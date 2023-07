Alfonso Signorini delusissimo: ex volti del Gf Vip hanno scatenato la rissa e sono stati cacciati dal locale

Alfonso Signori è rimasto a bocca aperta quando ha saputo di un episodio spiacevole che ha avuto come protagonisti alcuni ex concorrenti del suo reality. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Da anni Alfonso Signorini è al timone della conduzione del Grande Fratello Vip e riscuote un enorme successo. Il merito è senza dubbio di coloro che si mettono in gioco nella casa davanti alle telecamere 24 ore su 24. Nella prossima edizione ci saranno delle novità a partire dalle opinioniste.

In tanti credevano che questo ruolo sarebbe stato dato a Giulia Salemi e Soleil Sorge perché hanno dimostrato in assenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti di avere tutte le carte in regola per affrontare l’impresa. Eppure si fa sempre più insistente la voce dell’arrivo in studio di Katia Ricciarelli e Paola Barale.

Per quanto riguarda i nomi di coloro che faranno parte del cast, non si sa ancora nulla. Tuttavia qualcuno insinua che potrebbe entrare nella casa Gianluca Benincasa, ovvero l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. E’ stato visto in varie occasioni in compagnia del conduttore, ragion per cui è stato fatto questo pensiero.

Di recente Signorini ha avuto un enorme dispiacere per colpa di qualche ex concorrente dell’ultima edizione. Il tutto è avvenuto in un famosissimo locale della Sardegna. In tanti avranno già capito di chi si sta parlando.

Alfonso Signorini amareggiato per colpa sua

L’ex concorrente in questione è arrivata nella finalissima dell’ultima edizione, ma è stata battuta da Nikita Pelizon. Ha avuto un breve flirt con Antonino Spinalbese, ma non si è trasformato in altro perché lui ha fatto un passo indietro. Poi si è focalizzata su Daniele Dal Moro, con la quale è stata fidanzata fino a qualche giorno fa. Lei è Oriana Marzoli.

E’ stata protagonista di una rissa in una discoteca dell’isola e con lei c’erano Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Anche Daniele era presente, il quale parlando con un’altra ha scatenato la gelosia dell’ex fidanzata. La situazione è precipitata letteralmente.

Una serata di luglio…movimentata

In pratica sui social tanti influencer hanno dato delle notizia ulteriori su quanto accaduto quella sera. Soleil stava parlando con Daniele e Oriana è intervenuta. Le amiche dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’hanno difesa e l’altra da parte sua aveva le ex compagne d’avventura.

Alla fine le persone coinvolte sono state invitate a uscire dal locale, quindi la tranquillità è tornata a regnare sovrana. Non è chiaro che i due ex abbiano fatto pace. Una cosa è certa, vale a dire che Daniele ha riferito, senza fare nomi, che qualcuno vicino a Oriana ha alimentato la tensione fino a sfiorare la follia. Sicuramente si tornerà a parlare sulla vicenda.