Belen furiosa, il marito di nuovo insieme all’altra: “È chiaro che ha un debole per lei”

Un noto influencer ha spiegato, avvalendosi del suo profilo social, come stanno realmente le cose tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ecco cosa sta succedendo.

Belen e Stefano hanno appassionato gli italiani con la loro storia d’amore fatta di alti e bassi. Tutto ha avuto inizio nello studio di Amici, dell’edizione del 2012, quando lui faceva parte del corpo di ballo dei professionisti e lei era l’ospite di punta. Durante una coreografia si sono lasciati andare in un bacio tale da farli uscire allo scoperto, ai danni di Emma Marrone.

Per questo motivo non sono stati visti di buon occhio fino a quando non sono convolati a nozze e dal loro amore è nato Santiago. Poi si sono detti addio per un atteggiamento discutibile di lui, quindi hanno preso strade diverse. Lei ha dato una possibilità ad Andrea Iannone.

Dopo un po’ ha fatto un passo indietro ed è tornata con Stefano per poi gettare la spugna di nuovo e affrontare una nuova relazione con Antonino Spinalbese che ha reso padre di Luna Marì. Il ragazzo è entrato nella casa del Gf Vip 7 mentre Belen è tornata per l’ennesima volta con Stefano.

In realtà non hanno mai divorziato ascoltando il giudice che li ha invitati a non essere affrettati nel prendere una simile decisione. Tutto sembrava andare bene, in quanto Belen aveva dichiarato di aver accettato la vera natura di Stefano. Ultimamente, però, qualcosa sembra essere cambiata e ne ha parlato l’investigatore social.

Belen furiosa con Stefano

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Pubblica sia video che scatti artistiche e in compagnia dei suoi più cari affetti. Infatti Santiago e Luna Marì sono diventati delle vere star di Instagram grazie a lei.

Tuttavia gli utenti social hanno notato che ha eliminato l’ultima foto con Stefano dal suo profilo. Di conseguenza hanno tempestato di domande Alessandro Rosica, il quale ha deciso di realizzare un video per esprimere la sua opinione e ciò che sa.

“Tutto ciò che dico è la verità”

“E’ chiaro che Stefano avrà sempre un debole per Alessia. Non a caso ha rotto un matrimonio, anzi due se comprendiamo quello di Alessia con Paolo. Belen non potrà mai averlo come vuole e ormai lo sa. Stefano invece dovrebbe rimanere single, siccome non riesce a fare il fidanzato/marito. Tutto ciò che dico è la verità, conosco bene la faccenda e nessuno può smentirmi“.

Nel video l’influencer ha dato ulteriori notizie in merito al tradimento di Stefano con la Marcuzzi, alla rottura di due matrimoni, al perdono di Belen e all’antipatia che c’è con la collega. Inoltre ha riferito che Stefano si vede con una persona che lui conosce bene. Sicuramente la faccenda non finirà nel dimenticatoio.