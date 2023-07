Fedez, vi siete mai chiesti qual è il guadagno del rapper e marito di Chiara Ferragni? Uno schiaffo alla povertà

Fedez, il rinomato artista, nonché marito della nota influencer, guadagna una cifra da capogiro. Noi ve la riveliamo senza se e senza ma.

È certamente un personaggio molto amato e stimato, ma nel contempo assai chiacchierato, Federico Lucia, in arte Fedez. Vero punto di riferimento per tantissimi giovani e giovanissimi, da quando si è fidanzato e poi sposato con l’influencer per antonomasia, non è più uscito dal chiacchiericcio. Con lei ha costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo Leone e Maria Vittoria.

I due bimbi, nonostante siano ancora tanto piccini, sono già diventati delle vere e proprie star, soprattutto del Web. Li possiamo anche ammirare nella serie dei Ferragnez, disponibile in esclusiva su Prime. Fedez, nel corso della sua carriera, ha pubblicato numerosi album, così come singoli di autentico successo.

È tornato lo scorso anno in pista anche con l’amico J-Ax, con il quale c’era stata maretta. Quest’estate ci sta facendo ballare insieme agli Articolo 31 e ad Annalisa con il brano Disco Paradise, che è diventato un vero e proprio tormentone. Lo abbiamo anche visto impegnato nella veste di giudice per X-Factor Italia.

Fedez, abile musicista e valente imprenditore

Dunque Federico non è solo un cantante e un musicista, nonché producer a capo di una sua etichetta discografica, ma è anche un volto televisivo. Lo abbiamo pure visto al Festival di Sanremo, sia come concorrente che special guest. Essendo un uomo molto attivo dal punto di vista professionale e una vera star, certamente può contare su guadagni molto interessanti.

Tanto più che a partire dal mese di aprile 2020 è entrato in affari con il gruppo Be, che è una grossa società di consulenza per banche e assicurazioni quotata al segmento Star. Be ha finanziato la nuova società di Fedez, denominata Dream Of Ordinary Madness, che è lo spin off cdi Zdf, ovvero l’agenzia creativa dello stesso artista.

Un patrimonio pazzesco

Fedez, grazie all’accordo stipulato con il gruppo, ha incassato 1,8 milioni di euro, così ci ha rivelato L’Espresso. Inoltre pare che in soli 8 mesi di attività, la società abbia fatturato 8 milioni di euro, per poi incassarne pina piano il doppio. Inoltre Federico è stato presente, oltre che a X-Factor, a Celebrity Hunted Italia, a LOL e al documentario della moglie Chiara Unposted.

Infine, non ci sono da dimenticare i guadagni che il rapper fa con i Social tramite le sponsorizzazioni di alcuni prodotti. È anche richiestissimo come testimonial e modello per alcuni marchi, come Intimissimi e grandissime maison, come Versace. Chiaramente stabilire esattamente il suo patrimonio è difficile, ma certamente è pazzesco.