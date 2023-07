Barbara Palombelli, dopo anni di legame “è finita”: il divorzio netto | Cosa farà ora

Barbara Palombelli, dopo tanto tempo è finita. Il legame si è spezzato. I fan hanno preparato i fazzoletti.

È un’estate particolarmente calda, quella che è da poco iniziata. Lo è sia per quanto concerne il Gossip nel nostro Paese che per tutti i cambiamenti che stanno avvenendo dentro le varie Reti, Rai e Mediaset in primis. Ormai ci sono state le presentazioni ufficiali della prossima stagione. I rispettivi fan dei conduttori e delle conduttrici possono in certi casi tirare un sospiro di sollievo.

In altri invece addolorarsi per quanto accaduto. Entrambe le aziende hanno messo in atto molti cambiamenti, nonché vere e proprie rivoluzioni. Se in Mediaset fanno molto parlare l’addio di Belen Rodriguez e di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque, in Rai lo fanno gli abbandoni di Fabio Fazio e di Bianca Berlinguer.

Il primo approderà a Discovery, mentre la seconda ha formato per l’Azienda del Biscione. Tra le punte di diamante della conduzione e soprattutto del giornalismo in tale realtà, c’è da annoverare la bella e brava Barbara Palombelli. La conduttrice da moltissimi anni ci fa compagnia non solo con Forum e Lo Sportello, dedicato sempre a tale trasmissione, ma anche la sera su Rete 4 con Stasera Italia.

Barbara Palombelli, si parla di divorzio

Insomma, è molto impegnata in TV. Si era dunque presa un bell’impegno con la Rete e in particolare con il suo AD, ovvero Pier Silvio Berlusconi. A tal proposito la giornalista ha dichiarato: “Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre due programmi al giorno, due sotto il marchio di Forum e poi Stasera Italia, io l’ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica”.

L’ha fatto per cinque anni, ma ora per lei è tempo di cambiamenti. Del resto lei ha anche una famiglia a cui pensare e un affascinante consorte. Ed è anche giusto che trovi maggior tempo per sé stessa. Ora tra l’altro si parla per lei di divorzio. Com’è possibile che accada tutto questo dopo tanti anni di idillio?

Un addio ma anche una conferma

No, l’amore con suo marito Francesco Rutelli va a gonfie vele. Il distacco nominato in atto è con le Reti Mediaset, dove lei continuerà ad operare, ma solo per quanto concerne Forum. Al suo posto, nello spazio di formazione di Rete 4 serale troveremo Bianca Berlinguer. Barbara ha ringraziato dal profondo del cuore i telespettatori sia in TV, sia sui Social, per il grande affetto dimostrato nei suoi confronti.

Chiaramente costoro sono comunque molto felici di vederla nuovamente al timone del già nominato Forum, che è un programma che va fortissimo e che vede anche come protagonisti due stelle del Piccolo Schermo, come Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro, che hanno vissuto entrambi due intese esperienze, anche se in edizioni diverse, al GF Vip.