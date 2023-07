Tegola per Roberta Capua: la notizia l’ha colpita proprio tra capo e collo

Terribile doccia fredda per la meravigliosa Roberta Capua. La notizia l’ha presa tra capo e collo. Le sue parole.

Si è fatta conoscere giovanissima a Miss Italia, la bellissima Roberta Capua. Ha dimostrato ben presto di non essere soltanto dotata di un incredibile fascino ma di avere tutte quante le carte in regola per farcela nel mondo dello spettacolo, televisione in primis. Ad oggi sono veramente tante le conduzioni e le co-conduzioni che appaiono sul suo curriculum.

Tuttavia al momento i suoi numerosi estimatori, compresi quelli della prima ora, sono molto tristi perché la loro conduttrice del cuore non è al momento in onda sul Piccolo Schermo. Infatti non è stata confermata al timone di Estate In Diretta. Ciò ha lasciato sconvolti i più, dal momento che la notizia è trapelata solo a poche settimane della messa in onda.

Al suo posto troviamo la brava Nunzia De Girolamo, che a settembre ritroveremo anche al timone del suo Ciao Maschio. In ogni caso molti suoi estimatori, messa da parte la delusione, non vedevano l’ora di vederla all’opera nel pomeriggio di Rai Uno a partire dalla prossima stagione. Del resto si era anche fatto il suo nome per quanto concerne l’intrattenimento pomeridiano nei giorni dal lunedì al venerdì nello spazio che fu di Serena Bortone.

Roberta Capua, non è in onda

Niente di tutto ciò accadrà, visto che a prendere il posto di Oggi È Un Altro Giorno sarà La Volta Buona, un programma nuovo di zecca che vedrà ala conduzione Caterina Balivo. La conduttrice campana è felicissima di tornare in Rai e soprattutto di fare compagnia ai telespettatori, nella fascia pomeridiana. Cosa che ha fatto in passato con Detto Fatto e con Vieni Da Me.

Questa dunque è stata una doccia fredda per i fan della Capua e per la stessa artista, che al momento non figura con un suo programma all’interno dei fitti palinsesti Rai che sono stati da poco presentati alla sede di Napoli. Tuttavia lei non ha mai perso il suo luminoso sorriso e non ha intenzione di muovere polemica.

La verità sul suo addio a Estate In Diretta

Intercettata da TvBlog, Roberta ha dichiarato: “La polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina“. Riguardo invece al suo addio a L’Estate In Diretta ha rilasciato una dichiarazione che cha sconvolto i più: “Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia.”

In ogni caso pare che per lei non ci sia nulla da fare, almeno fino al mese di dicembre 2023. Chiaramente si tratta di una notizia molto infausta e dolorosa per i suoi fan. Tuttavia lei ha voluto rassicurarli dicendo: “E poi vediamo quello che succede. Spero ci siano novità.”. Dunque l’ex Miss Italia non ha affatto voluto buttare benzina sul fuoco e ha dimostrato ancora una volta di essere una donna di classe.