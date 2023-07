Temptation Island, avete capito che razza di lavoro fa Perla? Altro che mantenuta!

Dopo aver scoperto che lavoro fa il fidanzato Mirko, adesso vi sveliamo quello della fidanzata Perla. Non è per niente una mantenuta. Andiamo a svelare questo dettaglio.

Le coppie di Temptation Island stanno tenendo tutti con il fiato sospeso per le dinamiche che stanno creando con i tentatori nei rispettivi villaggi. Nella puntata andata in onda lunedì 10 luglio 2023 due sono andate via. Stiamo parlando di Davide e Alessia e Gabriela e Giuseppe.

Davide ha chiesto il falò di confronto dopo aver visto l’ennesimo video di lei tra le braccia di un affascinante tentatore. All’inizio sembrava che Alessia non si sarebbe presentata davanti a lui, ma poi c’è stato il colpo di scena. Dopo aver esternato i propri pensieri, dubbi e rancore hanno deciso di ripartire da capo e tornare a casa insieme.

Per quanto riguarda la seconda coppia, il ragazzo ha chiesto il confronto immediato in seguito a un comportamento di lei che non ha potuto tollerare. In poche parole Gabriela lo ha ripagato con la stessa moneta e le cose sono degenerate al punto tale da farli andare via separatamente. Tuttavia sul web si dice che stiano recitando una farsa per la visibilità.

Adesso sono rimaste poche coppie in gioco, ma nonostante tutto sapranno tenere incollati davanti allo schermo i telespettatori. Perla e Mirko, per esempio, si stanno mettendo in gioco al 100% facendo emergere degli aspetti del loro rapporto mai mostrati l’uno all’altra. Stando al racconto di lui è come se mantenesse economicamente la fidanzata, ma in realtà non è così.

Il lavoro di Perla, una delle fidanzate di Temptation Island

Mirko ha spiegato che fin da adolescente vive da solo mentre lei è la classica ragazza viziata che ha ottenuto tutto dalla vita grazie ai genitori. Inoltre si lamenta del fatto che lei non sappia fare nulla in casa. Quello che sa lo deve esclusivamente a lui.

La diretta interessata ha ammesso di essersi rimboccata le maniche per essere all’altezza della convivenza. Si è privata di tante cose pur di stargli accanto, quindi le sue parole la stanno profondamente ferendo. Sembra che sia disoccupata da come parla Mirko, però la realtà è ben diversa.

Una passione nell’ambito della moda

Perla ama il mondo dello sport. Infatti si è dedicata alle arti marziali per poi passare alla box. La costanza le ha permesso di portare a casa dei premi. Una volta andata a Rieti per amore ha messo da parte la sua passione e ha pensato bene a occuparsi di altro.

Andando a sbirciare sui social si può vedere il suo profilo con capi d’abbigliamento sotto il brand Perlystas. Lei in persona si mostra indossando le sue creazioni scattandosi delle foto che puntualmente ricevono tanti like e commenti positivi.