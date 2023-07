Giuseppe Cruciani, è stato l’amante proprio della bellissima (sposata): matrimonio distrutto per ‘colpa’ sua

Il conduttore Giuseppe Cruciani ha conquistato il cuore di una donna sposata con un famosissimo cantante. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nato a Roma nel 1966, si è diplomato al liceo classico per laurearsi in Scienze Politiche alla Sapienza. Subito dopo si è cimentato nel giornalismo diventando in poco tempo un opinionista di programmi televisivi di spessore. Ha condotto su La7 Apocalypse, Il tritacarne, La Zanzara e Radio Belva.

Ha anche pubblicato dei libri, tra cui Cattivissimi noi e Nudi: il sesso degli italiani. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di una professionalità indiscussa e il merito è senza dubbio della sua vasta cultura e dell’arte della dialettica.

In queste ore è al centro dell’attenzione perché sui social qualcuno sta dicendo che probabilmente comparirà nel piccolo schermo a settembre. Infatti pare che Alfonso Signorini lo voglia a tutti i costi nel suo reality che a breve partirà con la nuova edizione.

Secondo voci di corridoio pare che accanto a Paola Barale potrebbe esserci proprio lui al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In realtà al momento nulla è confermato, dato che si sta facendo anche il nome di Katia Ricciarelli. A dare la notizia ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza. Per quanto riguarda la vita privata del conduttore sappiamo solo che in passato ha avuto una relazione con una donna sposata.

Ecco la donna conquistata da Giuseppe Cruciani

La donna in questione si chiama Francesca Valiani, nata a Cortona l’11 giugno 1969. I suoi genitori sono originari di Arezzo dove ha trascorso la sua infanzia. Da adolescente ha conosciuto in discoteca l’amore della sua vita. Ne ha parlato a Vanity Fair: “Avevo 14 anni, lui metteva dischi…Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale…lo conservai per anni nel portafoglio Ce l’ho ancora”.

Lui è l’amatissimo Jovanotti. Si sono conosciuti nel 1994 per poi sposarsi nel 2008. Dal loro amore è nata la figlia Teresa che ha accompagnato il cammino verso l’altare con il violino. Purtroppo hanno avuto un momento difficile da affrontare per via della relazione extraconiugale con Cruciani.

Le parole di Jovanotti sul tradimento

Sposato da diversi anni con Jovanotti, la moglie si è lasciata andare tra le braccia di un altro uomo. Il cantante ne ha parlato durante un’intervista: “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione, mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa”.

Poi ha proseguito: “Alla fine io e Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi”. Tutto bene quel che finisce bene.