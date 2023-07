Fabio Fazio, ora esce fuori la verità: “ecco perché ha lasciato la Rai”| Brutto brusio

A distanza di molte settimane arriva ora la verità sull’addio di Fabio Fazio alla Rai. Terribile doccia fredda per i fan.

Le aziende TV hanno abituato, soprattutto negli ultimi mesi, i telespettatori a notizie molto dure da digerire. Se ora, per quanto concerne Mediaset, sta tenendo banco il caso Barbara D’Urso, esclusa dalla conduzione del suo rotocalco Pomeriggio Cinque a partire dal mese di settembre 2o23, in Rai fa scalpore l’abbandono di Fabio Fazio.

Del resto il conduttore ligure ha operato lì per la bellezza di 40 anni, conducendo trasmissioni sia in fascia pomeridiana che in prime time. Ultimamente l’abbiamo visto la domenica sera su Rai Tre con Che Tempo Che Fa, dove ha toccato svariati temi di politica, cronaca, attualità e spettacolo. Tantissime poi le esclusive che ci ha regalato con vere e proprie star a livello internazionale.

Impossibile non ricordare sono quelle con Lady Gaga e Ben Affleck. Lui è apparso in collegamento, mentre lei è giunta in studio. Inoltre Fabio è stato il primo a rivelarci l’identità della scrittrice di gran successo Erin Doom. Quando ha annunciato ufficialmente in TV il suo addio, era molto emozionato e visibilmente commosso.

Fabio Fazio, arriva ora la verità dell’addio

Ora i suoi fan lo potranno seguire su Discovery. Chiaramente la sua uscita di scena dall’Azienda di Viale Mazzini è stato un fatto molto forte che ha sconvolto gli animi. Adesso, a distanza di molte settimane, è arrivata la verità. Una verità che lascerà sconvolti molti spettatori. A rivelarla non è però stato il diretto interessato.

Difatti ad aprire il rubinetto al riguardo è stato Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti 2023/2024, avvenuta nel centro Produzione di Napoli. Nel farlo ha anche rivelato chi, o meglio che cosa, sostituirà Che Tempo Che Fa la domenica sera su Rai Tre.

Non c’erano le basi per un rinnovo del contratto

“Fazio ha scelto di andarsene prima del mio arrivo come amministratore delegato, lo ha fatto su una base evidentemente di rapporti pregressi che non si erano definiti e che non avevano portato a conclusione l’ipotesi di rinnovo del contratto“, così ha esordito Sergio. Si tratta di una dichiarazione sconvolgente e che ha dato ragione alle voci passate di un addio premeditato da tempo da parte di Fazio.

L’AD ha poi aggiunto: “Quindi non ho potuto fare altro che prenderne atto e valutare con tutta la squadra aziendale quali potevano essere le migliori soluzioni possibili, non tanto per sostituire Fazio, ma per mettere un prodotto di valore che consentisse alla Rete e alle Reti di vincere la serata”. Al posto di Che Tempo Che Fa andrà in onda Report.