Sciagura per Elisa Isoardi, la confessione da lacrime: “Non ho fatto figli perchè…”

Elisa Isoardi nell’intervista per Libero Quotidiano si è lasciata andare parlando a cuore aperto della sua vita privata. Ha spiegato cosa ha influenzato la scelta di non avere al momento dei figli.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è sia della sua professionalità che bellezza indiscusse. Dopo aver raggiunto la soglia dei 40 anni sta vivendo un periodo magico, soprattutto perché a settembre tornerà in Rai 1 con Linea verde life accanto a Monica Caradonna.

Farà compagnia agli italiani ogni sabato circa 39 settimane. “Parleremo del territorio, con particolare attenzione mirando alla questione della sostenibilità…Sarà un programma giovane, veloce, snello che darà voce agli artigiani nella pratica del riciclo”, ecco cosa ha detto entusiasta. Le sue parole promettono bene.

I fan non vedono l’ora di rivederla nel piccolo schermo, dato che ha riscosso un grande successo sostituendo Antonella Clerici a la Prova del cuoco. Con il suo modo di porsi e la gentilezza è riuscita a conquistare la stragrande maggioranza degli italiani.

Tra una confidenza e l’altra la Isoardi ha parlato della sua carriera e come ha avuto inizio, delle colleghe che ha preso come punto di riferimento, del suo essere riservata e della maternità. Andiamo a scoprire ogni minimo dettaglio.

La confessione di Elisa Isoardi

“Ho finito gli studi nella capitale e mi sono diplomata in una scuola sperimentale di teatro. Poi ho fatto un po’ di moda e sono entrata in Rai a 22 anni facendo un programma itinerante che si chiamava Italia che vai…diciamo che questo è stato il percorso iniziale nel quale credo mi possa rispecchiare ancora oggi”.

“Sono lieta del mio percorso da 18 anni in Rai che continua sulla strada dello studio e dell’impegno”. Poi durante l’intervista ha elogiato Milly Carlucci ammettendo di ispirarsi a lei: “Non credevo di riuscire neppure a mettere piede davanti all’altro. In quel momento ho capito che lei oltre ad essere una grande conduttrice è una psicologa...mi ha fatto crescere solo il vederla lavorare“. Inevitabile è stata la domanda su questioni private.

“Non potrei dedicarmi alla famiglia”

Nonostante sia un personaggio pubblico, la Isoardi tende a tutelare la vita privata. Dopo la relazione con Matteo Salvini non è stata beccata con nessuno al punto tale da fomentare il gossip. La sua amicizia con Raimondo Todaro ha fatto discutere, ma alla fine entrambi hanno dichiarato di essere solo amici.

Poi è stato affrontato l’argomento della maternità: “Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. e ho parlato anche con mia madre pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. E’ stata una bella emozione sentirmi capita”. In base a quanto detto, sembra che il pensiero sia chiaro. Tuttavia la vita può essere imprevedibile.