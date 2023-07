Maria Grazia Cucinotta, si è conciata così per le nozze di un amico | Tutti notano solo un dettaglio però: “A luglio non si fa”

Maria Grazia Cucinotta e quello strafalcione che hanno notato tutti. A luglio non si può fare questa cosa eppure lei si è conciata così al matrimonio del suo amico. Nonostante i tantissimi invitati presenti alle nozze, lei non è passata inosservata.

Si è conciata così per le nozze di un suo caro amico e tutti hanno notato immediatamente quel dettaglio errato. Maria Grazia Cucinotta, regina indiscussa del dress code, questa volta ha fatto una caduta di stile. Non si può fare a luglio e lei dovrebbe saperlo.

Maria Grazia Cucinotta è la nota conduttrice, produttrice cinematografica, attrice ed ex modella siciliana di 54 anni che è famosa, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, per alcuni ruoli cult. Principalmente tra i suoi tanti lavori, la ricordiamo per la sua partecipazione a, Il Postino e 007 – Il mondo non basta. È nota anche per il suo ruolo di produttrice in film quali, All the Invisible Children e Last Minute Marocco.

Maria Grazia Cucinotta volto noto della pesca italiana

La nota attrice, Maria Grazia Cucinotta, si è resa disponibile a diventare testimonial della pesca siciliana, partecipando ad uno spot istituzionale. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessore regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della città di Palermo per valorizzare il patrimonio italiano.

La Cucinotta sarà presente alla conferenza stampa, insieme agli altri membri della regione, il 12 luglio alle 10:30 nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni di Palermo. L’attrice è sempre stata disponibile a questi eventi, per non parlare di quelli religiosi, infatti Maria Grazia è molto devota a Sant’Antonio di Padova.

L’errore di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta ha partecipato al matrimonio dei suoi amici, Santo Versace e Francesca De Stefano e per le loro nozze si “è conciata così”. Tutti hanno notato quel dettaglio, in quanto a luglio non si possono (o dovrebbero) utilizzare le maniche lunghe ad una cerimonia. Nonostante il vestito che ha indossato la nota attrice sia molto bello, molti hanno ripreso la nota attrice, in quanto per alcuni è stata una piccola caduta di stile.

Nonostante le critiche, la Cucinotta ha ricevuto anche molti altri commenti lusinghieri. A prescindere dalle opinioni altrui, a Maria Grazia il suo vestito è piaciuto molto, come ha commentato lei stessa nel post social condiviso: “Ieri al matrimonio dei miei meravigliosi amici @francescadestefanoversace e Santo… Grazieeee per il mio vestito alla mia Mimiiiii”. Voi cosa ne pensate, vi piace il vestito di Maria Grazia Cucinotta?