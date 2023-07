Mara Venier, dovrà condividere la poltrona a Domenica In: un’altra conduttrice le ‘ruba’ la scena

Mara Venier, doccia fredda per lei. A Domenica In non sarà più la sola conduttrice. L’altra pronta a rubarle la scena.

È stata una splendida stagione televisiva, quella conclusasi da circa un mesetto, per la splendida Mara Venier, ancora oggi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Anche i giovani e giovanissimi l’adorano e la seguono con vivo interesse pure sui Social. La Zia della TV italiana, da qualche anno a questa parte, è molto attiva sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui ama condividere per lo più, sia tramite foto che video, momenti appartenenti alla sua quotidianità, non solo al suo lavoro, ma anche alla sua vita privata a telecamere spente. Durante la pandemia e i vari lockdown ci ha strappato qualche sorriso in versione casalinga, mentre si accingeva a riordinare la sua dimora e a cucinare.

A realizzare i contenuti era il marito Nicola Carraro, con il quale l’amore va a gonfie vele. L’artista veneta, dopo aver partecipato alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli e aver sbrigato gli ultimi impegni nella Capitale, si appresta a raggiungerlo nella loro splendida villa a Santo Domingo. Lo farà assieme all’adorato nipotino.

Mara Venier, chi ci sarà in Rai insieme a lei

Tuttavia l’ultima puntata di stagione di Domenica In è stata molto dura per lei. Difatti solo pochi giorni prima se ne era andato da questo mondo l’amatissimo genero, Pier Francesco Forleo, che non ha solo svolto per tantissimo tempo il ruolo di dirigente in Rai, ma è stato il marito della sua Elisabetta. Ed è a lui infatti che ha rivolto un saluto prima di iniziare con la trasmissione.

Mara si è anche commossa fino alle lacrime quando ha intervistato in studio l’amico Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, che ha parlato della lunga riabilitazione dopo la malattia che lo ha colpito. Alla fine è stato proprio lui ad alzarsi dallo sgabello per abbracciarla. Ora però la Venier sta per ricevere una bella doccia fredda. L’altra è pronta a rubarle la scena.

La D’Urso pronta a rubarle la scena?

Per parafrasare una nota pellicola, che sovente nel periodo natalizio viene proposta di continuo, ovvero Una Poltrona Per Due, secondo un’indiscrezione de Il Tempo, sarebbe pronta a condividere la scena con lei nel contenitore domenicale di Rai Uno Barbara D’Urso, dopo l’abbandono della sua conduzione di Pomeriggio Cinque. Tanto più che tra le due conduttrici c’è un rapporto di stima e amicizia.

“C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la D’Urso sarebbe corteggiata da Rai Uno come ospite della prima puntata di Domenica In, tuttavia resa il nodo Canale 5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale 5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la D’Urso era sua competitor ogni domenica.”, comunica Il Tempo.