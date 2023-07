Ricordate Pinuccia di Uomini e Donne? E’ arrivato l’annuncio improvviso poco fa e nessuno vuole crederci

L’ex dama Pinuccia Della Giovanna ha appena fatto un annuncio. Nessuno ci vuole credere, eppure è tutto vero.

Da quando ha fatto capolino all’interno del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della televisione in toto, Uomini e Donne, non ha mai smesso di farci emozionare, né di farci divertire. Assai vincente è poi stata la decisione di inserire il mitico Trono Over, che piace tantissimo ai telespettatori, compresi quelli della prima ora.

Sono veramente tanti i cavalieri, così come le dame, che hanno fatto capolino in studio nel corso degli anni. Tantissime sono state le frequentazioni, così come le storie nate. Molte di esse sono state suggellate da un matrimonio, mentre altre sono finite. Ultima in tale direzione è stata quella tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che si sono detti addio dalle nozze.

Tra le storiche dame non possiamo che annoverare la splendida Ida Platano, che ha trovato l’amore in Alessandro Vicinanza, con il quale è uscita dal programma. A settembre 2023 ritroveremo di certo Gemma Galgani, storica e acerrima nemica della vamp Tina Cipollari. Da un po’ di tempo non vediamo però la dama Pinuccia Della Giovanna.

Pinuccia, l’annuncio che ha dell’incredibile

La dama aveva iniziato una frequentazione con il cavaliere Alessandro Rausa, con il quale era anche nata una bella amicizia. Tuttavia a causa del suo carattere alquanto pepato e per via di alcune discussioni avvenute in studio, alla fine è uscita dal dating show. In ogni caso i telespettatori non l’hanno dimenticata e la seguono con vivo interesse sui Social, in particolare su Instagram.

Qui la donna ha da poco dato una lieta novella, che ha reso molto felici i suoi estimatori, che di certo non se l’aspettavano. Per farlo ha deciso di caricare una fotografia in una Storia, che è diventata in men che non si dica virale. Nessuno poteva immaginarselo, ergo la sorpresa è stata ancora più grande per tutti.

L’ex dama è pronta a farci ballare

In poche parole Pinuccia si è data alla musica. Per farlo ha dato alle stampe il brano dal titolo La Canzone Di Pinuccia. È un pezzo divertente e incalzante. È disponibile su tutte le piattaforme ed è stato pubblicato da Edizioni Caramba. Il video relativo è stato girato nella sua Vigevano, dove è tornata a vivere dopo la fama ottenuta alla corte di Maria De Filippi.

L’ex dama è in ottima forma, allegra e scanzonata e a suo perfetto agio nell’arte del cantare. Splendida la coreografia realizzata dai ballerini attorno a lei. In molti sostengono che la sua canzone possa diventare ben presto un vero e proprio tormentone in questa calda estate 2023. E chissà se dopo questo successo Queen Mary non le chieda di tornare nel suo programma.