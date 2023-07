Carolyn Smith, lo sfogo dal letto d’ospedale: “Fra poco inizio la chemio e…”

È nuovamente un momento molto duro per la giudice di Ballando. Il video strappalacrime che scalda i cuori.

Quando ha annunciato ormai diversi mesi fa sui Social, dove è molto attiva, che il tumore era di nuovo tornato a fare tristemente capolino nella sua vita, i suoi estimatori non potevano crederci. Lo aveva già combattuto due volte e ora, che pensava di essere uscita dall’incubo, è ripiombata in esso.

Nonostante ciò l’artista non si è persa d’animo e ha cercato di combattere con le unghie e coi denti, facendosi forza e senza mai perdere il suo luminoso sorriso. Lo fa per sé stessa, per persone che le vogliono bene anche per tutte quelle donne che soffrono come lei per quel terribile male.

Il video in cui si apprestava a farsi tagliare i capelli cortissimi, quasi a zero, dalla sua parrucchiera, ha spaccato in mille pezzi i cuori dei suoi estimatori. Tuttavia lei, che lo ha realizzato innanzi a uno specchio, non ha mai perso neppure in quel momento così duro, la sua solarità. Di tanto in tanto sparisce dai Social, non solo perché molto impegnata sul lavoro, ma anche perché non è nello stato d’animo giusto per comunicare con i fan.

Carolyn Smith, il post che commuove

Certo, nonostante sia una donna molto forte e coraggiosa, pure lei vive momenti di sconforto, come ha anche più volte candidamente ammesso la stessa. Ora dovrà affrontare ancora due viaggi di lavoro, uno a Parigi e uno a Londra, ma poi cercherà di trascorrere maggior tempo in compagnai della sua famiglia a Padova.

Dovrà anche sovente recarsi a Roma per procedere con la cura. Tuttavia ora è un altro suo post, condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram, che ha commosso i suoi followers. A starle accanto con il cuore tante vip come Paola Perego, Elisa D’Ospina, Sabrina Salerno e Milena Miconi che hanno espresso la loro solidarietà sui Social.

Il suo sfogo dal letto dell’ospedale

Pure Paolo Conticini, Nina Soldano, Vito Coppola e Samantha Togni hanno voluto far sentire la loro vicinanza con tanti commenti ricchi di speranza , di stima e di affetto, Carolyn appare in un video in ospedale, ben vestita e leggermente truccata. Ha dato il buongiorno ai fan e ha fatto un triste annuncio.

“Buongiorno Spa Day…tra poco inizio la mia terapia e noi ci vediamo dopo…”. La frase ha rattristato gli animi e lei è anche apparsa visibilmente stanca e sofferente. Ora i suoi estimatori non vedono l’ora di rivederla e risentirla. In ogni caso soprattutto si augurano di poterla sentire annunciare che il male se ne sia andato da suo corpo e che non le faccia mai più visita.