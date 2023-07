Cosmary e Anastasia, addio a Striscia la notizia? Chi ci sarà a settembre sul bancone più famoso della tv

Le due bellissime veline, Cosmary e Anastasia, potrebbero dire addio al programma televisivo di Antonio Ricci. Aria di novità a Striscia la Notizia. Ecco tutti i dettagli.

La figura della velina è stata proposta nel piccolo schermo nel 1988, anno della prima edizione di Striscia la Notizia. All’inizio dovevano dare su carta le notizie ai conduttori per poi dedicarsi esclusivamente al ballo sul bancone. In realtà la velina non è altro che una presa in giro del dispiaccio (una comunicazione divulgata tramite giornale o corriere ai tempi del regime fascista).

In questo modo gli autori hanno voluto esaltare la libertà di parola, di stampa e di informazione non più vincolata dagli alti vertici dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Molte donne del mondo dello spettacolo hanno avuto questo ruolo e così sono diventate celebri. Basta menzionare Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Federica Nargi e tante altre ancora.

Negli ultimi anni la produzione ha puntato su alcune giovani provenienti dai programmi televisivi di Maria De Filippi. Nell’ultima edizione i telespettatori hanno avuto modo di vedere Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli.

La prima è una splendida napoletana di 23 anni. Si è diplomata nell’indirizzo di moda e ciò le ha permesso di lavorare come modella. E’ comparsa anche sul palco di Colorado e successivamente si è messa alla prova a Temptation island in qualità di tentatrice. L’altra, invece, è di Brindisi e si è trasferita a Milano per lavorare come ballerina. Ad Amici ha trovato anche l’amore. In tanti si chiedono se torneranno a Striscia la Notizia.

Qual è il destino di Anastasia e Cosmary?

Tante sono state le ragazze che hanno avuto l’opportunità di essere veline. Qualcuna è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo mentre altre sono finite nel dimenticatoio. Per un periodo sono stati proposti anche i velini come Pierpaolo Pretelli, ovvero il fidanzato di Giulia Salemi.

L’altro, Elia Fongaro, ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello per poi sparire dal piccolo schermo. Dopo i due ragazzi si è tornati alle veline. Anastasia e Cosmary avranno la fortuna di essere riconfermate, come è capitato ad altre in passato? Andiamo a scoprirlo.

Ecco la risposta tanto attesa

I telespettatori ormai si sono affezionate alle due ragazze, le quali all’ora di cena si dilettano sul bancone di Striscia facendo delle fantastiche performance. Cosmary già ha avuto modo di esibirsi nella scuola di Amici entrando come allieva di Alessandra Celentano. Quest’ultima apprezzava il suo impegno, ma alla fine l’ha sostituita con un’altra.

La rivedremo a settembre accanto ad Anastasia? Per ora sembra che dovrebbero tornare in studio con il resto del team. Del resto Antonio Ricci è ben consapevole del successo che hanno ottenuto nel corso dell’ultima edizione. Ragion per cui i fan dovrebbero stare tranquilli.