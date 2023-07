“Non è mia intenzione denigrare ma…”: Ilary Blasi rimproverata per il (brutto) gesto in Brasile

Secondo quanto riportato dal sito Today sembra che Ilary Blasi sia stata criticata da alcuni fan per un gesto. Andiamo a scoprire cosa ha combinato l’amatissima conduttrice.

Ilary Blasi è stata al centro dell’attenzione per mesi per colpa della separazione del tutto inaspettata da Francesco Totti. Quest’ultimo a luglio dell’anno scorso è finito su tutti i giornali con Noemi Bocchi, la quale è stata etichettata come il terzo incomodo. L’ex capitano della Roma ha subito smentito dicendo che si sono avvicinati quando l’amore con la moglie era giunto al capolinea.

Sono usciti allo scoperto il giorno del suo compleanno. Davanti a tutti i presenti si sono lasciati andare in un bacio e così il gossip si è placato. Nel frattempo Ilary Blasi è stata vista con dei bellissimi al punto tale da far ipotizzare dei flirt. Sono stati menzionati un personal trainer e un attore, ma le smentite sono prontamente arrivate dai diretti interessati.

In un secondo momento lei ha incontrato l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. Sono stati beccati nell’aeroporto di Zurigo e come se non bastasse hanno trascorso Capodanno insieme e poi hanno ufficializzato la love story su Instagram.

Di recente sono volati in Brasile per trascorrere delle vacanze piacevoli e, nonostante si sia recata dall’altra parte del mondo, qualcuno l’ha riconosciuta ed è proprio quel qualcuno che non ha espresso un parere positivo su di lei. Ecco cosa è successo.

Il gesto criticato da Ilary Blasi

In questi giorni, mentre la conduttrice si sta crogiolando al sole, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i futuri palinsesti Mediaset 2023/2024. Sono stati confermati Gerry Scotti, Maria De Filippi e Michelle Hunziker per la gioia dei fan.

Anche Ilary Blasi tornerà nel piccolo schermo, dunque anche per festeggiare questa lieta notizia è partita lasciando per qualche settimana l’Italia. In queste ore stava passeggiando per le strade brasiliane con Bastian fino ad arrivare nei pressi della statua del Cristo Redentore. Un fan l’ha riconosciuta, ma le cose sono finite male.

“Sono rimasta delusa”

In poche parole una passante l’ha riconosciuta e voleva avvicinarsi per una foto e per scambiare una chiacchiera. Purtroppo ci ha ripensato perché leggendo il labiale della conduttrice ha dedotto la sua irritazione. Con grande rammarico ha riportato l’evento sui social senza tralasciare alcun dettaglio.

“Volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso…Se un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale…Sono rimasta delusa, non è mio intento denigrare o offendere nessuno“.