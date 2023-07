Fattorino arriva con la pizza: quello che vede il cliente dalla finestra prima della consegna è sconcertante

Consegna alquanto insolita per un cliente. Quel che vede dalla finestra prima che il fattorino gli consegni la pizza ha davvero dello sconcertante. Eppure è tutto vero.

Il lavoro dei fattorini ha subito, soprattutto negli ultimi periodi, una grandissima impennata. Non per nulla vediamo sfrecciare a bordo di scooter e motorini, armati dei loro zaini o borse frigo, ragazzi e ragazze che devono compiere talvolta una vera e propria corsa contro il tempo, per riuscire a fare tutte quante le consegne a loro affidate.

Altri ancora sono dotati di un padroncino, ma le tempistiche sono le stesse, anche perché, come accade per esempio per Amazon, con i loro corrieri, le consegne si basano su un algoritmo molto serrato. Tuttavia, complice anche la crisi che ha colpito fortemente pure il nostro Paese e che ha portato molte persone adulte, a perdere il proprio lavoro, pure padri e madri di famiglia hanno optato per questo lavoro.

Quella del fattorino è tuttavia una delle più note professioni e sovente lo riconosciamo anche per via di alcune divise che indossa, con il nome del servizio di Delivery o della pizzeria e/o ristorante per cui presta servizio. Ora che fa parecchio caldo e non si ha molta voglia di cucinar e e soprattutto di accendere forno e fornelli, si tende, anche per rilassarsi come si deve da soli o in compagnia dei propri cari, ordinare maggiormente al già nominato Delivery.

Quel che è successo a un cliente prima della consegna

Ci sono tante App che ce lo permettono, anche utilizzano interessanti sconti. Ed è per questo motivo che lo utilizziamo con una certa frequenza. Altri ancora le sfruttano in quanto non solo le trovano convenienti, ma anche l’ideale per ricevere a casa propria il cibo per un pranzo o soprattutto una cena, facendo bella figura coi commensali. senza muovere un dito.

Molti altri fanno questa scelta dal momento che non vogliono andare in rosticceria o al reparto pronto del supermercato per fare acquisti ne tanto meno cucinare, visto che non si reputano dei fenomeni ai fornelli. Tuttavia quel che è successo a un cliente, poco prima della consegna, ha dell’incredibile, eppure è tutto vero.

È sconcertante quel che è successo

Stava aspettando che il fattorino gli consegnasse il prodotto ordinato. Si trovava alla finestra, lo ha riconosciuto e a quel punto ha notato un fatto strano che lo ha lasciato interdetto. In poche parole il lavoratore ha mangiato una fetta della sua pizza, prima di consegnargliela. L’ha proprio tagliata via, armato di coltello e poi l’ha ricomposta come se nulla fosse.

Il video è stato caricato in men che non si dica su Tik Tok e qui è diventato virale. Molti utenti l’hanno presa sul ridere mentre altri si sono irritati, dato che il cliente si è trovato a pagare una pizza non intera e in parte gustata da un estraneo. Altri ancora hanno sottolineato quanto i fattorini siano malpagati e che non abbiano nemmeno il tempo di mangiare qualcosa, per rispettare le consegne.