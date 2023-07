Carlo III, dopo 10 mesi dalla morte della madre compie l’orribile gesto: sbaraccato tutto

Re Carlo III, a 10 mesi dalla morte di sua mamma, la Regina Elisabetta II, fa un gesto considerato orribile. Ha sbaraccato tutto, senza pensarci un attimo, ha cancellato un pezzo di storia, facendo infuriare gli inglesi.

Re Carlo III ha sbaraccato tutto, ha aspettato solo 10 mesi dopo la morte della Regina Elisabetta II e ha deciso di voltare pagina. Questo gesto però è stato considerato orribile dagli inglesi, in quanto per i sudditi, la sovrana è ancora presente nei loro cuori.

Carlo probabilmente ha bisogno di prendere possesso di quel luogo in veste di Re, senza stare sempre all’ombra della madre, anche perché tutti sanno quanto ha aspettato questo momento. Ovviamente l’era di Elisabetta è finita, adesso bisogna pensare all’era di Carlo. Gli inglesi saranno pronti a voltare pagina?

Infranto il protocollo reale e Carlo prova disagio

Re Carlo III in quanto “di sangue blu”, gode di quei privilegi che molti di noi abbiamo visto in serie tv famose, come per esempio Bridgerton. I reali non possono essere toccati dai “comuni mortali” diciamo così. Nonostante il calendario segni, 2023, da molti mesi ormai, per certi aspetti queste distinzioni sociali, in Inghilterra regnano ancora sovrane. Se non si ha nessun titolo, per quanto molte tradizioni sono ormai cambiate, non si può fraternizzare con la Royal Family in maniera così spudorata.

Eppure Joe Biden sembra non aver fatto i compiti, in quanto, dopo essere arrivato a Windsor, il Presidente americano ha stretto la mano al re e gli ha toccato il gomito. Chiaramente insofferente a questo prolungato contatto fisico, Carlo ha provato a svincolarsi, ma Biden non ha capito il segnale e ha continuato a stringerlo. In seguito gli ha dato parecchi colpetti alla schiena in segno di amicizia e a questi gesti Re Carlo III non ha più dato peso, anche perché ha capito che dei protocolli reali, Biden ne era completamente all’oscuro.

Re Carlo III ha dimenticato sua mamma?

Sono trascorsi 10 mesi dalla morte della Regina Elisabetta II e il suo erede legittimo e successore, Re Carlo III, ha deciso di fare un gesto considerato orribile per molti dell’opinione pubblica. Ha deciso di prendere possesso di Buckingham Palace e del Castello di Windsor e sbaraccare tutti gli oggetti e gli arredi della madre. Giustamente, essendo lui il monarca adesso, vuole sentire “più suoi” quei luoghi e vuole trasformarli a suo gusto e a sua somiglianza.

D’altronde non è un mistero per nessuno che i gusti di Elisabetta a Carlo non sono mai andati a genio, basti pensare che appena è arrivato ha apportato diverse modifiche, dal trasloco dei cani di sua mamma alla vendita di alcuni esemplari di cavalli presenti nelle scuderie reali da sempre. Adesso ha deciso, come hanno comunicato dal Telegraph: “poiché il re trascorre più tempo a Buckingham Palace e Windsor, un piccolo numero di oggetti di arti decorative viene gradualmente riorganizzato…”.