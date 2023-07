Crocchette per il cane: una delle migliori marche si trova proprio al supermercato

Crocchette per cani, la migliore marca in assoluto si trova in tutti i supermercati. Sapete quale è?

Quando decidiamo di adottare un amico di pelo dobbiamo metterci in testa che noi per lui saremo il suo più grande amore per tutta la vita. Ergo, dobbiamo amarlo e rispettarlo come noi stessi e non metterlo mai in secondo piano. Vivere in simbiosi con un cane è qualcosa di speciale e lo è anche al della sua taglia, razza ed età.

Oltre a trascorrere molto più tempo con lui, non solo in casa, ma anche all’aria aperta, per farlo sentire amato e farlo divertire, bisogna pensare alla sua salute e alla sua alimentazione. Dobbiamo dunque essere persone molto responsabili quando decidiamo di prenderne uno. Pertanto evitiamo di farlo nei periodi natalizi per vederlo come sorta di cadeau per una persona per noi speciale.

Cani e gatti non sono infatti giocattoli, ma esseri viventi che meritano il massimo rispetto. Ora poi che siamo in estate si ripresenta il durissimo tema dell’abbandono, che spezza in mille pezzi i cuori degli amanti degli animali. Sono ancora tanti i cani e i gatti che vengono abbandonati in mezzo alla strada e per loro si prospetta per lo più una fine molto drammatica.

Crocchette, come scegliere quelle giuste

Molte persone compiono questo gesto scellerato non solo per andare in vacanza senza portarli con sé ma anche per evitare di spendere soldi in pensioni per animali. Altri ancora sostengono di non poter più provvedere al loro sostentamento, come all’acquisto di cibo apposito per loro. Insomma, la situazione non è certamente facile e la crisi che serpeggia nel nostro Paese ha incentivato “il tutto”.

Tornando ai cani è fondamentale per la loro alimentazione, mangiare delle buone crocchette. In ogni caso occhio sempre alla quantità, che non deve essere tropo parca, ma nemmeno eccessiva, come consigliato dai veterinari. Cerchiamo sempre di variare tra carne, pesce e verdure. Inoltre a livello di tipologie dobbiamo scegliere quelle più adatte al periodo della vita che stanno attraversando.

Le migliori in assoluto

Tra le migliori marche, come ci comunica una speciale classifica di AltroConsumo troviamo Acana Classics Praire Poltuy. Tuttavia quest’ultima si trova per lo più nei migliori negozi dedicati agli animali. Se invece vogliamo puntare all’acquisto al supermercato, possiamo tranquillamente affidarci a quelle prodotte dal gruppo Monge, che è italianissimo, visto che ha sede nella provincia di Cuneo.

Tra l’atro sono anche particolarmente economiche e presentano una grande varietà a livello di gusti disponibili. Si trovano praticamente ovunque e mettono d’accordo io famoso rapporto qualità-prezzo. In ogni caso non dimentichiamoci che per far star bene un cane come un gatto bisogna acquistare non solo cibo secco, ma pure umido. Pertanto chiediamo aiuto in tale direzione al nostro veterinario di fiducia.