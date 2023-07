Belen Rodriguez, dimenticato Stefano si consola con lui: chi è il bellissimo pieno “di stile ed eleganza”

Belen ha dimenticato Stefano? Beccata con un uomo bellissimo ed elegantissimo. I fan sono senza parole.

La favola è finita ancora una volta? Eppure stavolta il grande pubblico ci aveva davvero creduto alla loro reunion. Quando più di un anno fa erano iniziate a uscire ovunque le foto che li ritraevano insieme felici e innamorati, i cuori dei fan avevano iniziato a palpitare. In estate 2022 poi avevano trascorso un’estate meravigliosa e assai romantica.

Vincenti nella vita privata, nella scorsa stagione televisiva, che si è conclusa da un mese, sono stati presentissimi in TV. Lui è stato sempre più lanciato nelle vesti di eccellente showman in Rai, mentre lei ha lavorato alle Iene e a Tu Si Que Vales. Ora se da un lato lui è confermatissimo nell’Azienda di Viale Mazzini, lei ora è fuori da quella del Biscione.

La notizia del suo addio, anche se lei nel suo messaggio Social ha parlato di arrivederci, è stata una vera doccia fredda per i suoi estimatori. Tuttavia c’è anche da dire che già da mesi circolavano voci che la volevano non più confermata ai programmi, poco fa nominati, che ha condotto con tanto successo per un certo periodo.

Belen sempre più lontana da Stefano

Poco dopo la triste novella, anche De Martino è incominciato a sparire dal suo Profilo Ufficiale Instagram. Le voci di una nuova crisi tra di loro hanno iniziato a circolare sempre più forti e implacabili. Si pensava che fossero solo un chiacchiericcio senza alcun fondamento, perlomeno era quello che speravano moltissimi italiani, ma pare che così non lo sia affatto.

Difatti la splendida showgirl argentina negli ultimi giorni è stata avvistata in compagnia di un altro uomo. Si tenevano per mano e si intuiva che tra di loro ci fosse una bella intesa. Tra l’altro si sono tenuti a lungo la mano che è indubbiamente segno di grandissima confidenza. E tutto questo sarebbe accaduto nella residenza di Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia, sorella minore di Belen.

L’argentina si consola con lui

A quanto pare il fortunato sarebbe un bravo e affascinante imprenditore di nome Elio. Tuttavia pare che lui e la diva argentina si conoscano da tempo. A rivelarcelo è stata la sempre accorta Deianira Marzano. O meglio, è stata una sua utente, a rilasciarle un’accattivante rivelazione a riguardo a cominciare dal fatto che Elio si un uomo che ha molto stile e classe e che lavora coi motori.

“Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire. Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa mi disse “Non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere”. Tra l’altro la fonte, rimasta anonima, ha anche parlato di un audio, dove la stessa Belen lo invitava da lei.