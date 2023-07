Attenzione a questo alimento: si trova in tanti prodotti ed è cancerogeno

Fate attenzione a questo alimento, è altamente pericoloso. Purtroppo si trova in tanti prodotti ma finalmente hanno capito che è cancerogeno, quindi dovrete sbarazzarvi di tutto quello in cui è presente, immediatamente.

Questo alimento è altamente cancerogeno. Fate attenzione e leggete bene le etichette, in quanto, purtroppo è presente in tanti alimenti. Nessuno lo sapeva, ma adesso gli studi parlano chiaro e le percentuali di malati aumentano.

Molte volte le malattie sono date da quello che mangiamo, in quanto vengono utilizzati prodotti non compatibili con la qualità della vita di ogni essere vivente. Volendo dare il beneficio del dubbio, sosteniamo che all’inizio, gli effetti collaterali non si conoscono ed è solo grazie alla ricerca e allo studio nel corso degli anni, che si possono capire tante cose (se questi studi poi, non fossero testati sugli animali, sarebbe l’ideale, ma non è questa la sede per addentrarci su questo discorso). Purtroppo per alcuni è tardi, mentre per altri è il campanello d’allarme che serve per poter sopravvivere.

Il rischio che corriamo ogni giorno

L’essere umano da sempre ha cercato di sfidare Madre Natura, ma questa lo mette sempre al suo posto. La presunzione di sentirsi il padrone del mondo, ha sempre fregato l’uomo, in quanto non presenta il minimo rispetto per i suoi simili e se vogliamo per tutti gli esseri viventi e non. Per il denaro, si utilizzano molto spesso sostanze che non fanno altro che portarci alla distruzione.

Esiste un elenco che si aggiorna, purtroppo, di anno in anno, in cui attualmente sono presenti qualcosa come 322 agenti possibilmente cancerogeni, che consumiamo regolarmente. Tra questi troviamo per esempio alcuni tipi di farmaci, l’aloe vera, sottaceti, ginko biloba e così via. Il consiglio è sempre il medesimo, sono le quantità assunte nel corso della nostra vita che fanno mutare un elemento, da innocuo a mortale. Eppure non sempre questi consigli vengono seguiti, anche perché in molti non ne sono a conoscenza, visto che le pubblicità che trasmettono, fanno di tutto pur di tenerci allo oscuro e tentarci ad acquistare sempre più prodotti, rivelatisi poi pericolosi.

Non usate questo prodotto

Questo alimento si trova in tanti prodotti e siamo spiacenti di informarvi che è stato valutato come cancerogeno. Cercate di non consumarlo più o per lo meno rispettate le dosi indicate per fare in modo che non si trasformi in cibo pericoloso e mortale. Da recenti studi è stato appurato che l’Aspartame su: “limitate evidenze nell’uomo per un tipo di cancro al fegato, il carcinoma epatocellulare, derivanti da tre studi condotti negli Stati Uniti e in dieci paesi europei”.

L’Oms parla chiaro, l’aspartame non è pericoloso se non si supera la dose di 40mg per chilo del peso corporeo di ogni individuo. Fate attenzione perché è facilissimo sforare, visto che questo alimento si trova praticamente dappertutto. È presente nelle bibite gasate, tè pronti, gelati, prodotti da pasticceria, yogurt, alcuni tipi di dentifricio, gomme da masticare, cereali per la colazione e così via.

Leggete le etichette, se trovate l’ingrediente con la sigla, E 951, sappiate che avete acquistato un altro prodotto contenente dell’aspartame.