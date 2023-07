Caldo estremo: quando ci sarà un calo delle temperature | Giuliacci conferma la data

In questi giorni fa decisamente molto, anzi troppo caldo. Tuttavia ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. In arrivo un calo di temperature. Giuliacci ci rivela la data.

L’estate è arrivata da più di un mese ma è solo da qualche giorno che i termometri stanno impazzendo. Nell’osservarli sgraniamo gli occhi, restando increduli. Le temperature superano i 35° e, all’esterno, se ne percepiscono addirittura 40 se non, come mormorano alcuni sui Social, anche 50. Nel Sud Italia si boccheggia e vivere in queste condizioni è davvero molto dura.

Anche ventilatori, condizionatori e climatizzatori in questa situazione faticano a funzionare come si deve. Inoltre, con la crisi che sta ancora serpeggiando nel nostro Paese, non è il massimo per le nostre tasche mantenerli accesi di continuo. Tuttavia altro non si può fare per il nostro benessere fisico e psicologico.

Gli esperti raccomandano di non uscire di casa nelle ore più calde e tra le altre dritte c’è quella di mantenersi costantemente idratati e di inserire nelle nostre diete frutta e verdura di stagione, oltre che evitare cibi grassi. Bene è anche indossare abiti leggeri e dai tessuti non elasticizzati e sintetici.

Giuliacci, conferma lo stop del caldo estremo

Sì alle tinte chiare, non solo per i nostri indumenti, ma anche per i tendaggi della nostra casa. Oltre a tutti questi consigli che, seppur semplici, molti non mettono in pratica come si deve, c’è solo da sperare che la situazione davvero pesante da tollerare per tutti, possa ben presto cambiare, o per lo meno migliorare un po’.

A quanto pare ci sarà a breve un bel calo di temperatura, che ci permetterà di respirare un po’ e di vivere e lavorare meglio. Lo ha detto Andrea Giuliacci, durante una sua recente ospitata a Zona Bianca. Il professionista ha anche dato una data ben precisa al riguardo, che gli italiani aspettano con grandissima ansia. Sapete quale sia?

La previsione tanto attesa

“Purtroppo questo gran caldo ce lo dovremo portare dietro ancora per un po’. Perché è vero che, tra domani e venerdì si attenuerà leggermente, soprattutto al Nord, ma le temperature rimarranno decisamente elevate, da Nord a Sud, in gran parte d’Italia, con picchi di 40 gradi, soprattutto a Sud e nelle Isole“, ha rivelato il famoso meteorologo.

Dopo questa premessa, ha rivelato quando il caldo si attenuerà, almeno in parte. “Fino a quando farà così caldo? Direi almeno fino a martedì, mercoledì della prossima settimana. Poi, fortunatamente dovrebbero arrivare questi venti più freschi, capaci di abbassare le temperature e di portarci un caldo più sopportabile“.