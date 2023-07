Matrimonio finisce in tragedia: dal pranzo al pronto soccorso | Meritavano un finale migliore

Un matrimonio di recente è finito tristemente quasi in tragedia. Dopo il pranzo si è giunti immediatamente al pronto soccorso. Il racconto dei fatti.

Quando si organizza un matrimonio che dovrebbe essere, almeno sulla carta, il giorno più bello della propria vita, bisognerebbe partire in anticipo, al fine di organizzare tutto nel miglior modo possibile, seguendo i propri sogni e desideri. Per prima cosa si deve decidere se si vuole compiere il gran passo con il rito civile o religioso, successivamente al bouquet, alle bomboniere e ai propri outfit.

Oltre a ciò, bisogna anche provvedere alla scelta del ristorante e al menù, dando pure un occhio alla carta dei vini. Non mancano gli addobbi, soprattutto floreali, così come le richieste per fotografi e videomaker o per gruppi e/o cantanti, che allietino la festa. Per godersela a pieni polmoni il banchetto, lo sposo o la sposa decide, di cambiarsi di abito e mettersi più comodo/a.

Molto intenso è sicuramente anche il taglio della torta, con tanto di brindisi, così come il ballo tra i due novelli sposi o della sposa con il padre che, come la tradizione ci insegna, è solito accompagnarla all’altare. Purtroppo però durante un recente banchetto di nozze, qualcosa è andato storto e si è poi in men che non si dica finiti in ospedale. Chiaramente ciò ha rovinato la festa.

Matrimonio, dal pranzo al pronto soccorso

È accaduto ciò per via di un’intossicazione dopo aver gustato un risotto con tartufo e more. A subire ciò è stata una donna, colpita da un’orticaria improvvisa, che le ha provocato bolle rosse ovunque e un prurito insopportabile in ogni zona del suo corpo. Ciò è accaduto lo scorso 21 luglio 2023 a Colle Maggiolina in provincia di Grottaferrata.

La folle corsa all’ospedale ha sconvolto i presenti, che mai si sarebbero aspettati un fatto del genere in un giorno così speciale per gli sposi Verdiana Ricchetti e Jacopo Castellani. Fortunatamente le nozze non sono state rovinate dal fattaccio e su Facebook possiamo ammirare foto della cerimonia e post rito, decisamente molto romantiche e dolcissime.

La sposa vittima dell’allergia

Sapete tuttavia chi ha subito l’allergia? È stata proprio la novella sposa. In pratica come ha raccontato la stessa, è allergica a una proteina che è in realtà contenuta in molti alimenti quale la LTP. In ogni caso ciò che ha scatenato questa allergia sono state le more, che fanno parte della proteina a cui è intollerante.

È riuscita comunque, dopo un paio di ore in ospedale, a ritornare al banchetto di nozze, facendo tirare un classico profondo sospiro di sollievo a tutti numerosi presenti, che erano preoccupati ed erano rimasti con il cuore spezzato per quel che era accaduto alla donna, durante un evento così lieto per lei. Ora il peggio è passato e i due hanno iniziato a godersi pienamente la luna di miele.