Fedez, finalmente la verità sulla lite con J-Ax: “Estremamente cattivo e…”

Dopo anni J-Ax è tornato a parlare della lite avuta con il collega Fedez. Andiamo a scoprire ogni singolo dettaglio di quanto detto durante un’intervista.

Vorrei ma non posto, Senza Pagare VS T-Pain, Italiana, Sconosciuti da una vita e Piccole cose. Sono solo alcuni brani musicali di Fedez e J-Ax che hanno fatto ballare tutti gli italiani, soprattutto nel periodo estivo. Tutti sono concordi nel dire che il loro duo era impeccabile.

I primi problemi professionali pare che siano sorti in concomitanza al primo parto di Chiara Ferragni. L’influencer ha dato alla luce Leone e Fedez si sarebbe dedicato alla famiglia mettendo da parte gli impegni lavorativi con il collega. Purtroppo misteriosamente i progetti realizzati insieme sono stati messi da parte l’anno successivo.

Al Festival di Sanremo 2023 Fedez ha duettato con gli Articolo 31 (di cui J-Ax è tornato a farne parte) la sera di venerdì 10 febbraio 2023. La loro esibizione ha rincuorato i fan, i quali non li vedevano l’uno accanto all’altro e sul palco dal 2018. In seguito nel 2022 c’è stata una riappacificazione.

In realtà gli utenti social più attenti avevano notato i primi segnali di riavvicinamento sul web. Qualche giorno fa il rapper è tornato sull’argomento per esprimere un parere sull’amico, nonché collega. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

La verità sulla lite tra Fedez e J-Ax

Fedez e J-Ax hanno collaborato per anni proponendo brani musical che hanno riscosso e riscuotono tuttora un grande successo. Purtroppo a causa di un litigio si sono allontanati al punto tale da non rivolgersi più la parola. Per anni il silenzio ha avuto il sopravvento poi il tutto è stato messo da parte quando il marito della Ferragni ha scoperto l’esistenza del tumore.

In effetti nel suo periodo buio Fedez ha rivalutato tante persone scoprendo chi ha per lui un affetto sincero. L’amicizia così ha trionfato, eppure dopo tanto tempo il membro degli Articolo 31 ha voluto aggiungere altro sulla lite.

“Vive secondo le sue regole”

Il rapper ha ammesso di credere ancora oggi di non avere torto, ma tutto sommato ci ha messo una pietra sopra: “Con Fedez forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con l’occhio dell’altro“.

Poi ha aggiunto di non assecondare sempre il suo agire, però allo stesso tempo apprezza il suo andare controcorrente: “Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore. A volte è molto frainteso e provocato. Sembra che tutto quel che fa non vada bene…Fedez è molto estremo: estremamente cattivo…buono, affettuoso o scostante…Vive secondo le sue regole”.