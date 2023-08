Francesca Pascale, coccole e tenerezze con Paola Turci: come sono state beccate

Francesca Pascale e Paola Turci sono state beccate in un momento molto romantico. Ecco come si sono mostrare ai tantissimi follower.

Francesca Pascale, nata a Napoli il 15 luglio 1985, è nota per essersi addentrata nel mondo della politica e così ha incontrato Silvio Berlusconi nel 2016. Una volta separato da Veronica Lario, sono usciti allo scoperto definitivamente nel 2011. In un programma televisivo di Barbara D’Urso hanno dichiarato il loro amore.

Nel 2020 la loro relazione è giunta al capolinea, ma l’affetto e la stima non sono venuti meno, anzi l’esatto opposto. Successivamente il settimanale Oggi ha messo in prima pagina le foto di lei e Paola Turci in vacanza nel Cilento su una barca. Dopo due anni si sono unite in matrimonio.

La Turci è una cantautrice e musicista italiana nata a Roma il 12 settembre 1964. Ha pubblicato una serie di album nel corso della sua carriera: Ritorno al presente, Candido, Ragazze, Oltre le nuvole, Attraversami il cuore, Giorni di rose, Il secondo cuore. E’ stata anche presente in varie edizioni del Festival di Sanremo ottenendo grandi consensi.

In questi giorni sia lei che l’ex di Berlusconi sono finite al centro dell’attenzione per uno scatto che sta facendo impazzire gli utenti social. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Francesca Pascale e Paola Turci fanno impazzire il web

Sono convolate a nozze secondo il rito civile nel Palazzo dei Priori di Montalcino davanti al sindaco Silvio Franceschelli. I presenti hanno riferito che sono arrivate sul posto con la stessa auto, non hanno risposto alle domande dei giornalisti e si sono limitate ad abbracciare qualche invitato. Del resto erano concentrate l’una sull’altra, con uno sguardo tipico da innamorate. Poi subito dopo hanno pubblicato su Instagram la prima foto da sposate.

Da quel giorno sono sempre apparse radiose e felici l’uno accanto all’altra. Di recente hanno di nuovo dato conferma del loro amore condividendo uno scatto che esalta la forza del loro legame profondo. Like e commenti sono arrivati nel giro di pochissime ore.

“Questa goccia nell’oceano arriva fino al cielo”

Le due donne sono stese su un divano e i loro volti sono vicini al punto tale da sfiorarsi. La Pascale guarda la dolce metà con uno sguardo inconfondibile, chiaro segno che non ha occhi se non per lei. La Turci ha risposto in questo modo: “A volte l’incontenibile ci sfugge di mano, ma…bella che ci importa del mondo”.

“Diffondete uno stato di quiete, pace e amore invidiabile. Che potenza d’amore”, “Non avete bisogno di parlare, i vostri corpi lo fanno! Le vostre anime si sono riconosciute e innamorate“ e tanti altri commenti si possono leggere.