Temptation Island, uno dei fidanzati spiffera tutto: “Ecco cosa facevano le tentatrici”

Un fidanzato di Temptation Island ha realizzato una Instagram story per esprimere il suo parere sulle tentatrici scelte dalla produzione. Le sue parole vi sorprenderanno.

L’ultima edizione di Temptation Island ha riservato tanti colpi di scena al pubblico di canale 5. Solo tre coppie hanno deciso di tornare a casa insieme facendo delle promesse per il bene del proprio amore. Le altre, invece, hanno deciso di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo in piena autonomia.

Perla e Mirko, per esempio, stanno approfondendo la conoscenza con Igor e Greta. Lui non solo ha fatto un tatuaggio con la tentatrice, ma ha anche conosciuto la famiglia di lei a distanza di mese dalla fine del reality. Perla ha riferito di voler andare con i piedi di piombo prima di lasciarsi andare del tutto.

Daniele e Vittoria si sono detti addio, in quanto lei è stata beccata in compagnia del tentatore Daniele Schiavon. Francesca ha accettato le scuse di Manuel, ma non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Infine Ale e Federico hanno preso strade diverse.

Alessia e Davide sono in pausa di riflessione, Gabriella e Giuseppe hanno rafforzato il loro rapporto e lo stesso discorso vale anche per un’altra coppia. Da qualche ora è al centro dell’attenzione per via di alcune affermazioni di lui sulle ex compagne d’avventura.

La spiazzante rivelazione di uno dei fidanzati

Il fidanzato che ha parlato è subito entrato nel cuore dei telespettatori per la sua dolcezza. Fin dal primo giorno ha esternato il suo dispiacere perché da tempo non si sentiva apprezzato dalla partner. Davanti a simili affermazioni la fidanzata non ha esitato a chiedere il falò di confronto a distanza di pochi giorni dall’inizio del viaggio dei sentimenti. Il confronto è stato toccante al punto tale da commuovere perfino Filippo Bisciglia.

La coppia in questione è quella formata da Manuel e Isabella. Sono andati via mano nella mano dal reality delle tentazioni e ora vivono serenamente la loro storia d’amore. Di recente è stato lui a realizzare una Instagram story per parlare delle tentatrici scelte per l’ultima edizione. Probabilmente una delle dirette interessate replicherà.

“Un’ossessione dell’apparire”

“Cosa penso delle tentatrici? All’interno di Temptation Island ho apprezzato alcune di loro, ma mi sono reso conto che a parte poche, le altre hanno un’ossessione dell’apparire terrificante. Alcune di loro non si sono fatta taggare sotto ogni post di Temptation Island. Nel 99% dei casi però loro non c’entravano assolutamente nulla con il posto”.

Secondo Manuel, quindi, solo alcune tentatrici cercavano a tutti i costi le telecamere per avere visibilità. Cosa del tutto plausibile, dato che la partecipazione a dei programmi televisivi ha come scopo quello di riuscire a entrare a far parte del mondo dello spettacolo.