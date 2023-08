Pierpaolo Spollon, il segreto celato per anni: “Avevo troppa paura di…”

L’attore Pierpaolo Spollon ha deciso di svelare un segreto che ha tenuto nascosto per tantissimi anni. I fan stentano ancora a crederci! Andiamo a scoprire cosa ha detto di così eclatante.

Nato a Padova il 10 febbraio 1989, ha frequentato il liceo scientifico nella sua città e grazie agli studi si è avvicinato al mondo del cinema. E’ stato notato ai provini di un film dal regista Alex Infascelli che gli ha dato un ruolo nella miniserie TV Nel nome del male.

Una volta raggiunta l’età adulta si reca a Roma per coltivare la passione della recitazione nel Centro Sperimentale di Cinematografia e così nel 2010 ha esordito al cinema con Terraferma di Emanuele Crialese e nel piccolo schermo nella serie Una grande famiglia su Rai 1. Dopo 5 anni accanto ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha recitato ne L’allieva.

Poi è stata la volta di Doc – Nelle tue mani nel 2020 con Luca Argentero e Matilde Gioli. A seguire Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofia Ricci. Nel 2021 nel curriculum degno di tutti rispetto ha inserito Blanca.

Di recente ha parlato della sua nuova sfida professionale, ma i fan sono rimasti di stucco per un’altra notizia data da lui in persona e riguarda un segreto tenuto ben nascosto da quando è diventato popolare.

Verità inaspettata di Pierpaolo Spollon

“Mi riconoscono, mi fermano. Ma non posso capire cosa provino Argentero o Bocelli, presi d’assalto. Io sono ‘quello che lavora con Luca Argentero'”. Con queste parole ha confermato che la sua vita dopo Doc non è cambiata, ma gli ottimisti sostengono che a breve non sarà più così.

Poi ai giornalisti della Repubblica, in occasione dello spettacolo Quello che provo dir non so (scritto da lui e Matteo Monforte) in scena il 26 agosto al Teatro Tor Bella Monaca di Roma ha voluto fare una confessione che ha letteralmente spiazzato. Anche i colleghi erano all’oscuro del suo segreto.

“Se non giorno vorranno…decideranno loro”

Durante l’intervista ha deciso di parlare apertamente della sua vita privata: “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il più grande, ha quattro anni e mezzo”.

Per il momento non si sa nulla sulla donna che lo ha reso padre. In realtà secondo l’attore è opportuno svelare pian piano tutto ciò che riguarda la sfera personale. Infine ha concluso: “I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso“.