Valerio Scanu, beccato a lavorare come parrucchiere: il video fa boom di commenti

Valerio Scanu è al centro dell’attenzione perché è stato visto in un salone di bellezza alle prese con asciugacapelli e pettine. Ha lasciato il mondo della musica per dedicarsi all’attività di parrucchiere? Ecco come stanno realmente le cose.

Nato a La Maddalena il 10 aprile 1990, nel 2000 ha partecipato a Canzoni sotto l’albero e Bravo Bravissimo. Allo stesso tempo si è esibito in varie serate sia nella sua città che nei pressi. Nel 2008 è stata la volta di Amici di Maria de Filippi ottenendo il secondo posto. L’anno successivo Malika Ayane gli ha scritto il brano Dopo di me.

Il 16 ottobre 2009 ha pubblicato il brano Ricordati di noi del suo album, inserito poi nel film Amore 14 di Federico Moccia come colonna sonora. Nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo con Per tutte le volte che… e nella serata dei duetti si è esibito con Alessandra Amoroso.

Il 9 novembre 2010 ha lanciato l’album Parto da qui che successivamente gli permetterà di ricevere il disco d’oro. Nel 2012 ha nuovamente cantato ad Amici come concorrente della categoria Big (quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino)

Poi si è messo alla prova a Tale e Quale Show classificandosi secondo dopo Serena Rossi e a seguire L’Isola dei Famosi dove si è aggiudicato il quarto posto. Tutti sono concordi nel dire che abbia una voce fantastica, quindi qualcuno non ha nascosto la preoccupazione dopo aver visualizzato un video. Valerio Scanu ha abbandonato la musica? Andiamo a scoprire la verità.

Il video di Valerio Scanu, web in tilt

In queste ore il cantante è al centro dell’attenzione perché pare che abbia cambiato mestiere. Ora si diletterebbe con le forbici pronto ad accontentare le clienti di un famoso salone di bellezza, frequentato da vari personaggi del mondo dello spettacolo.

I fan sono increduli, perché per loro è impensabile non vederlo più esibirsi sul palco. Tuttavia non sempre bisogna affidarsi alle apparenze. Ecco come stanno realmente le cose.

“Vogliamo parlare della manualità di Scanu?”

Il video è stato condiviso sul profilo Instagram di Antonella Lavezza, apprezzata e nota hairstylist. I follower avranno sicuramente visto le foto in compagnia di Ligabue, Anna Pettinelli, Mara Venier e tanti altri ancora. Stavolta Valerio Scanu si è recato nel suo salone, ma sembra proprio che la sua visita non abbia avuto nulla a che fare con il suo look.

“Scusi ma lei è poco lavorante?”, “No io sono il titolare…La nuova lavorante l’abbiamo assunta per fare il video” “Io presto la testa, tu fai il video e lei è il titolare”. Queste sono le battute che si sono alternate in una manciata di secondi. Il cantante è stato al gioco, ma in compenso ha ottenuto tanti complimenti per la professionalità nel fare la messa in piega.