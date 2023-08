Uomini e Donne, finito tutto in un istante: coppia scoppia dopo tanto amore

La storia d’amore di una coppia nata nello studio di Uomini e Donne è giunta al capolinea e a dare la conferma ci ha pensato lei. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

A breve avranno inizio le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e i fan non vedono l’ora di assistere ai confronti tra gli ex partecipanti di Temptation Island.

Sicuramente non mancheranno Isabella Ricci e Fabio Mantovani per spiegare le cause della fine del matrimonio. Non sempre ci sono dei risvolti positivi, dunque quando arrivano le belle notizie non si può che essere contenti.

Da poco l’ex tronista Aldo Palmieri è diventato padre per la terza volta. Alessia Cammarota ha partorito e non ha esitato a condividere le prime foto della famiglia ormai numerosa. Loro sono la chiara dimostrazione che il vero amore può nascere in un contesto televisivo.

Purtroppo non sempre c’è un lieto fine per una serie di fattori. Nicole Santinelli, per esempio, ha lasciato Carlo Alberto Mancini a distanza di due settimane dalla scelta. Adesso un’altra coppia ha dato il triste annuncio, ma i motivi non sono ancora chiari. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.

Fine della storia d’amore della coppia di Uomini e Donne

La coppia in questione era quella composta da Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Lei si è seduta sul trono in una delle precedenti edizioni ed è stata poco tempo nello studio, dato che aveva da subito focalizzato la sua attenzione sul corteggiatore. Infatti fino alla fine ha portato avanti le conoscenze di Matteo e Andrea Della Cioppa (tentatore dell’ultime edizione di Temtpation Island).

Da allora i due erano inseparabili. Tante foto e video hanno sempre dato conferma del loro amore, ma adesso le loro strade si sono separate. E’ stata lei a dare la conferma realizzando una Instagram story qualche ora fa.

“Non è una cosa voluta da me”

Prima di dare la sua versione, Veronica ha detto che ha deciso di farlo con la speranza di non ricevere più messaggi inerenti alla sua storia d’amore giunta alla deriva. Poi ha esordito in questo modo: “Non è una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio due ragionamenti...diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci“.

E ancora: “Le motivazioni che mi sono state date non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia…Era un amore e un sentimento a questo punto unidirezionale. A parer mio i problemi ci sono in qualsiasi tipo di relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza, volontà e amore, che nel caso della nostra coppia c’era solo da una parte”.