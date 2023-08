Carlotta Mantovan, ritrova il sorriso così: un Ferragosto pieno d’amore

Carlotta Mantovan dopo anni ha ritrovato il sorriso grazie a una persona davvero speciale. Andiamo a scoprire con chi ha trascorso il 15 agosto.

Carlotta Mantovan, nata a Venezia il 26 dicembre 1982, ha frequentato il liceo classico. Dopo il diploma ha partecipato a Miss Italia 2001 e così ha ottenuto il secondo posto. In quel periodo il conduttore era Fabrizio Frizzi che dopo anni è diventato suo marito. Nel frattempo ha frequentato la facoltà di Scienze della Comunicazione e ha scritto su Il Gazzettino.

Nel 2002 ha sfilato come modella per l’evento Modamare a Portocervo per poi proporsi ai provini per poter diventare una velina di Striscia la Notizia. Dal 2005 al 2008 è stata una giornalista di Sky TG24 e dal 2018 ha condotto Tutto salute e Portobello con Antonella Clerici.

Tutti sono concordi nel dire che oltre ad avere un fascino mozzafiato, ha anche tanto talento in qualsiasi tipo di impegno professionale. Non c’è da stupirsi se sia riuscita a conquistare l’amatissimo conduttore della Rai. Dal 2002 non si sono più persi di vista e sono convolati a nozze il 4 ottobre 2014.

Purtroppo nel 2018 lui è andato via inaspettatamente per colpa di un’emorragia celebrale. Un duro colpo per la Mantovan e la figlia che in quel periodo aveva solo 5 anni. Anche se è vivo in loro il ricordo di Frizzi, non hanno avuto scelta se non voltare pagina. Dopo anni la donna ha riacquistato il sorriso, dato che è stata in bella compagnia il giorno di Ferragosto.

Carlotta Mantovan circondata da tanto amore

La persona in questione è un’amatissima conduttrice che fa compagnia agli italiani con il suo programma dedito alla cucina. E’ finita al centro del gossip in passato per la relazione con un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Dalla loro unione è nata una splendida bambina.

Lei non è altro che Antonella Clerici. Legate da una profonda amicizia, le due donne hanno pubblicato uno scatto che ha scatenato il web. I commenti sono arrivati in pochissimi secondi.

Un Ferragosto tutto al femminile

“La nostra Antonella è una delle poche donne, se non l’unica, a parlare di amicizie fra donne e unione ed è coerente sempre con sé stessa…parla sempre bene delle donne…un altro aspetto di te che ti rende una persona straordinaria”.

Non è passato inosservato nemmeno quello in cui un’utente social ha fatto una richiesta che potrebbe essere valutata prossimamente dai produttori del programma culinario: “Potreste fare insieme La Prova del Cuoco, uno spazio dove cucinate tu e lei soltanto…qualcosa dedicato ai bimbi con stampini di animaletti, qualcosa di specifico per i maschi e qualcos’altro per le femminucce”. Per ora tutto tace, ma una cosa è certa: la loro amicizia sarà eterna.