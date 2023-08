Elisabetta Gregoraci, con chi ha passato le vacanze in barca: altro che nuovo fidanzato!

Elisabetta Gregoraci, sapete con chi ha passato di recente le vacanze? No, non non si tratta del fidanzato Giulio Fratini. Gli scatti non mentono.

Bella, bellissima e dotata di una fisicità assolutamente spettacolare. Così si può descrivere e pure a buonissima ragione, la splendida Elisabetta Gregoraci. L’artista calabrese ha da poco concluso la sua esperienza con Battiti Live, che anche quest’anno si è rivelata un grande successo. Ora si sta godendo a pieni polmoni il mese di agosto a livello vacanziero, dedicandosi al relax e alla tintarella.

Non manca poi di estasiare i suoi numerosissimi estimatori sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, con fotografie che la ritraggono in bikini. Lei è al massimo della forma fisica e con la pelle abbronzata è ancora più seducente. Lei tra l’altro sta vivendo un momento decisamente magico sotto ogni punto di vista.

Difatti, oltre ad essere lanciatissima come showgirl e attrice, nonché richiestissima come testimonial di numerosi marchi e realtà, è fidanzata con un giovane uomo. Stiamo parlando di Giulio Fratini, con il quale non si nasconde più e fa decisamente sul serio. Non per nulla ci sono anche state le presentazioni ufficiali in famiglia e soprattutto con il figlio di lei.

Elisabetta Gregoraci, con chi ha passato le vacanze

Nathan Falco è stato il frutto del suo amore con l’imprenditore Flavio Briatore, con cui è stata sposata a lungo. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto e trascorrono molto tempo insieme, comprese le vacanze estive e invernali. Sui Social poi non mancano scatti che li vedono nuovamente felici. Ed è per questo motivo che in molti hanno più volte sussurrato di un ritorno di fiamma tra di loro, che però non c’è mai stato.

Lui si professa single e, secondo molte voci vicine all’ex coppia, sarebbe ancora innamorato di Ely. Lei però ha guardato oltre ed è felice con Giulio. Sta di fatto che, ora come ora, la Gregoraci è stata avvistata durante una gita in barca, non con lui ma con un altro bellissimo giovane uomo. Gli scatti in questione non mentono.

Insieme al figlio per una meravigliosa gita in barca

Stiamo parlando proprio del figlio Nathan Falco, che condivide con lei l’amore per il mare e la vita all’aria aperta. Di recente l’adolescente è stato anche in vacanza con il padre in Spagna, nelle Isole Baleari, dove pare essersi assai divertito, oltre che rilassato. Tuttavia lui vive con la sua celebre mamma, della quale è parecchio geloso.

Impossibile è non notare l’armonia che vige tra madre e figlio, che si assomigliano moltissimo dal punto di vista fisico, sebbene Nathan abbia molto preso anche da papà, soprattutto a livello di outfit. Lo scorso anno avevano fatto molto intenerire alcune foto che li vedevano praticamente vestiti uguali. Anche se Elisabetta è innamorata di Giulio, il suo vero amore resterà sempre Nathan Falco.