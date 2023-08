Clizia Incorvaia, mette un punto definitivo: ora è davvero finita

Dopo giorni di silenzio Clizia Incorvaia ha deciso di farla finita intervenendo in prima persona. Ma cosa sarà successo alla compagna di Paolo Ciavarro? Andiamo subito a scoprirlo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip anni fa e tuttora sono innamoratissimi. L’amatissima influencer e il collaboratore di Barbara Palombelli nello studio di Forum sono diventati genitori del piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio 2022.

Lei ha debuttato in tv nel 2004 nel videoclip Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi per poi arrivare nello studio di Chiambretti Night nel 2008. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express con l’ex partner Francesco Sarcina (si sono separati nel 2018) e nel 2020 è stata la volta del Grande Fratello Vip. Grazie a quest’esperienza televisiva ha avuto modo di conoscere l’attuale compagno.

Paolo, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si è fatto conoscere nel 2013 partecipando alla seconda edizione di Pechino Express e dal 2016 lavora accanto il team del tribunale di canale 5. L’anno successivo ha condotto con Stefano De Martino il day-time di Amici su Real time. Poi la vita sentimentale è cambiata con la proposta di Alfonso Signorini di mettersi in gioco nel suo reality.

Di recente sono finiti al centro dell’attenzione per una notizia inerente alla loro relazione. Dato che i due sono stati tempestati di domande, proprio Clizia è intervenuta per mettere a tacere i pettegolezzi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Clizia Incorvaia a ruota libera sui social

Tutti sanno che il matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni è giunto al termine per via di un presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio. I due hanno sempre smentito, ma probabilmente non è bastato per mettere la parola fine al rapporto. Dal loro amore è nata una splendida bambina, con la quale Clizia si mostra su Instagram.

In questi giorni Clizia è stata menzionata in un articolo, ma la notizia è stata riportata erroneamente. Di conseguenza ha voluto specificare più di un dettaglio.

“La nostra famiglia è al completo”

Sul web è stata divulgata una foto in cui nella didascalia c’è scritto che Clizia è incinta del secondo figlio. Il suo commento è stato il seguente: “Semmai il terzo! La foto è di due anni fa e non sono incinta e non stiamo cercando un altro bimbo. La nostra famiglia è al completo così”.

Nessuna gravidanza in corso per l’influencer. Tuttavia i fan sperano che arrivi presto un’altra cicogna perché hanno tanto amore da donare.