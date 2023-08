Pier Silvio Berlusconi, l’umiliazione arriva direttamente da lei: che smacco

Pier Silvio Berlusconi ha introdotto delle modifiche all’interno degli studi televisivi della Mediaset, dunque tra le tante lamentele ci sono quelle di un personaggio pubblico noto grazie a un famoso reality. Ecco di chi si tratta.

E’ ben risaputo che Pier Silvio Berlusconi ha dato una svolta definitiva alla Mediaset dopo la morte del padre Silvio Berlusconi. Infatti sono state mandate in onda delle puntate in cui ha spiegato chiaramente i cambiamenti introdotti.

Punterà sicuramente su Maria De Filippi, Gerry Scotti, Michelle Hunziker e tanti altri conduttori degni di tutto rispetto. Purtroppo Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque e Belen Rodriguez non comparirà nel piccolo schermo per il momento.

Per quanto riguarda i reality, non ha intenzione di proporre ancora il trash estremo. Non a caso ha avuto da ridire sull’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa Oriana Marzoli ha avvertito i fan dicendo che sarebbe tornata in Spagna perché in Italia non c’è lavoro per lei. Evidentemente avrà inciso l’operato di Berlusconi.

Di recente un’ex vippone si è tolta un sassolino dalla scarpa esternando il suo disappunto per questa scelta. Ecco degli indizi per risalire al suo nome.

La critica a Pier Silvio Berlusconi

Il personaggio pubblico in questione ha partecipato all’ultima edizione del reality. All’interno della casa all’inizio si è avvicinata a Luca Salatino, ma non è stata corrisposta anche perché lui era fidanzato con Soraya Ceruti. Dopo è stato il turno di Daniele Dal Moro, però c’è stato il secondo due di picche.

In seguito a una squalifica è stata costretta ad andare via presentandosi a ogni diretta nello studio. In questi giorni ha ricevuto ulteriori critiche per via di un commento lasciato a un post di Antonella Clerici dandole dell’uomo. Molti hanno capito che si tratta di Elenoire Ferruzzi. Ha espresso un suo parere sulle scelte strategiche di Pier Silvio Berlusconi.

“Un programma…in cui si recita il rosario”

“Una grande pagliacciata. Un reality è un reality e deve rimanere tale. Vuole mettere delle persone con delle storie importanti. nessuno di noi è da sottovalutare. Se poi vuole eliminare tutte le persone che considera trash, fa prima a fare un programma di educandi in cui si recita il rosario. Non credo a niente, ci saranno sempre i soliti in quella casa”.

Poi ha proseguito: “Continuo a sentire Alfonso Signorini. Gli voglio bene, ho potuto fare il Gf solo grazie a lui. Senza di lui non lo avrei mai fatto. Gli voglio bene e so che me ne vuole anche lui. Anche lui dovrà seguire delle regole. Sarà complicato trovare e trattare certi personaggi. Si tratterà di gente non abituata a fare di più…Tutti noi ex concorrenti riconosciamo di avere avuto in quella casa atteggiamenti che fuori non avremmo mai e che non abbiamo mai avuto“.