Belen e Stefano De Martino hanno mentito a tutti: gli amici spiattellano tutto

Si dice che Stefano De Martino e Belen Rodriguez abbiano mentito sulla loro crisi. Ecco cosa hanno detto le persone a loro più vicine.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sicuramente i protagonisti assoluti del gossip per via del loro relazione altalenante. Adesso lei è al centro dell’attenzione per via della sua nuova fiamma, ovvero Elio Lorenzini. L’affascinante imprenditore bergamasco è entrato nella vita della showgirl argentina prima dell’arrivo di Antonino Spinalbese.

Le presentazioni ufficiali sono avvenute durante la festa di compleanno di Ignazio Moser. Le foto sono state divulgate sia attraverso i social che sulle riviste. Il modo in cui la famiglia Rodriguez ha conosciuto l’uomo non sarebbe stato gradito da Stefano, il quale ora è lontano dalle telecamere per godersi le meritate vacanze.

Alcune segnalazioni hanno mostrato che Stefano ha ospitato nella sua lussuosa villa di Posillipo Emma Marrone. In realtà erano presenti altre persone, dopodiché la cantante si è recata a Capri per trascorrere qualche settimana. I fan sperano in un loro ritorno, ma sono solo buoni amici. Un bellissimo esempio, dato che lui la lasciò per la madre di suo figlio nel periodo in cui entrambi si trovavano nello studio di Amici.

In queste ore sta circolando un’altra voce sul conto dei due coniugi. Persone a loro vicine hanno deciso di rompere il silenzio e ciò che hanno riferito lascerà tutti a bocca aperta. Ecco qual è la verità.

Belen e Stefano hanno mentito?

I due non hanno mai divorziato perché il giudice consigliò in passato di pensarci bene prima di prendere questa decisione. Di conseguenza non hanno mai concretizzato nulla restando quindi vincolati nel rapporto coniugale. Dopo Antonino sembrava che le cose tra loro andassero finalmente per il verso giusto, eppure qualcosa è andato storto.

Nelle ultime ore Belen ha pubblicato un post su Instagram dove si è paragonata ai cervi. Probabilmente ha fatto riferimento a qualche tradimento di lui. E’ inevitabile che il gossip impazzisca per la loro situazione sentimentale, ma più di una persona ha insinuato l’esatto opposto.

“La crisi è tutta una strategia”

Secondo fonti attendibili sembra che Stefano e Belen stiano recitando un copione per avere più visibilità mediatica. Alberto Dandolo sulla sua pagina social ha utilizzato testuali parole: “finalizzata ad aumentare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicizzarlo”.

Lei ormai non farà più parte della Mediaset mentre lui sarà il pezzo forte della Rai. Al momento i diretti interessati non si sono ancora espressi sull’argomento.