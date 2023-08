Nunzio Stancampiano, ira furibonda dopo l’ultima notizia: “Cosmary l’ha lasciato per un altro”

La velina Cosmary Fasanelli ha lasciato il ballerino di Amici Nunzio Stancapiano per un altro? La verità vi sorprenderà del tutto. A parlarne è stato proprio lui.

Nunzio e Cosmary da qualche settimana sono al centro dell’attenzione per via del seguente messaggio scritto da lui sui social: “Il mio unico errore è stato amarti al punto di annullare me stesso”. I follower hanno subito dato per scontato che la love story fosse giunta al capolinea.

I due si sono conosciuti in una delle precedenti edizioni del talent show di canale 5. Lei era un’allieva di Alessandra Celentano mentre l’altro si è affidato al maestro Raimondo Todaro. Cosmary dopo un po’ è stata mandata a casa perché la Celentano non la reputava all’altezza della situazione. Nunzio, invece, è arrivato nella fase del Serale.

Cosmary si era legata sentimentalmente a un cantante della stessa edizione, ma dopo è uscita allo scoperto con Nunzio e da allora hanno fatto impazzire il web con foto e video di coppia. Purtroppo in questi giorni hanno litigato e lui è corso da lei per farle una sorpresa.

Un bellissimo gesto che non ha esitato a condividere sui social. Qualcuno, però, ha fatto delle accuse parlando anche di tradimenti. Nunzio in persona ha replicato senza esitazione.

Nunzio spiega come stanno le cose con Cosmary

“Tralasciando chi ha pubblicato la notizia e chi è la fonte, non so chi tu sia. Io le bombe le ho sparate, ma tu le hai in testa…Ci vuole tanto di intelligenza per capire…Quel ragazzo si è fatto 700 km, è andato a sparare le bombe sotto casa sua, le ha portato un cartellone e ha subito un tradimento? Che genio!“.

Ecco come ha esordito nella Instagram story Nunzio dopo aver letto la notizia divulgata dopo il gesto che ha fatto. Ma come sono andate realmente le cose? Davvero Cosmary ha un altro e di conseguenza ha allontanato il ballerino? Stando alla sue parole non c’è più alcun dubbio.

“L’ho pubblicato per farglielo arrivare”

“Io e Cosmary abbiamo litigato. Ho voluto condividere quel gesto d’amore perché quando ho fatto le bombe lei non stava in casa. Lo so, ho sbagliato luogo, ogni tanto perdo colpi anch’io. L’ho pubblicato su Instagram per farglielo arrivare, non per creare hype. Non sono un personaggio che ha bisogno di hype…Io sono un ballerino, ho un talento e le persone, se mi seguono, lo fanno per quello”.

In questo modo ha smentito la tesi di coloro che lo hanno accusato di aver strumentalizzato la situazione. Non ha parlato di tradimenti o di terzi incomodi. A prescindere da tutto la diretta interessata non si è ancora espressa a tal proposito.