Il Volo, ora hanno detto basta | La denuncia senza freni: “…neanche con la pistola puntata alla testa”

I tre cantanti de Il Volo hanno deciso di esternare un pensiero in merito a quanto sta capitando negli ultimi mesi da un punto di vista professionale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Il Volo, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, è stato il primo gruppo musicale italiano a firmare un contratto con la casa discografica statunitense della Geffen Records e da allora accumula una serie di successi.

Tutti sono concordi nel dire che hanno tutte le carte in regola per occupare un posto importante nel mondo della musica sia nazionale che internazionale. I due tenori e il baritono si sono fatti conoscere nel talent show Ti lascio una canzone come trio, e non solisti, per un’idea del regista Roberto Cenci. Hanno cantato ‘O sole mio, Torna a Surriento, mamma e ‘O surdato ‘nnammurato.

Hanno raggiunto l’apoteosi della loro carriera vincendo il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore. L’hanno proposto anche all’Eurovision Song Contest 2015 ottenendo il terzo posto. Con il passare del tempo non hanno ammesso di essere anche maturati come persone grazie alle esperienze che la loro passione offre quotidianamente.

Di recente hanno rilasciato un’intervista dove hanno parlato a cuore aperto della loro vita, sia professionale che non. A un certo punto si sono soffermati su alcuni problemi che li tormentano da un po’ di tempo.

Il Volo interviene senza filtri

Sabato 27 maggio e sabato 3 giugno Il Volo si è esibito a un evento canoro andato in onda su canale 5. Come sempre ci sono stati tantissimi consensi da parte dei spettatori e della critica. Per questo motivo ci tengono a ringraziare coloro che li seguono fin dai loro primi esordi.

I fan sanno bene che una loro caratteristica peculiare è sicuramente l’essere sinceri e trasparenti. Non a caso si sono lasciati andare in un commento che potrebbe incidere sul loro futuro professionale.

“Snobismo nei nostri confronti”

A Il Fatto Quotidiano hanno esordito parlando del Festival e si sono lasciati andare su un parere personale: “Per noi Sanremo rappresentano un’ottima vetrina di promozione, dal momento che in giro c’è molto snobismo nei nostri confronti dalle radio (che non passano i nostri pezzi nemmeno con la pistola alla tempia)”.

In compenso hanno dato una bella notizia augurando a se stessi il giusto supporto: “Stiamo, comunque, lavorando ad un disco di inediti con la speranza che le radio ci supporteranno”. Per ora non si sa nulla su cosa stia bollendo in pentola, ragion per cui non ci resta che attendere.