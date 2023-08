Temptation Island, altro fidanzato cede a una delle tentatrici: dopo Mirko, succede anche a lui

Temptation Island, altro fidanzato ha ceduto senza se e senza ma, a una delle sue tentatrici. Dopo Mirko pure lui lo ha fatto.

Quest’anno l’edizione 2023 del viaggio nei sentimenti è stato un autentico successo sotto ogni punto di vista. Le coppie Nip hanno entusiasmato fin da subito i numerosi telespettatori. Inoltre non sono mancate tante docce fredde, così come molti colpi di scena. I falò di confronto sono stati roventi e hanno sancito anche la fine di tante coppie, lasciando l’amaro in bocca ai più.

Ci sono però anche stati alcuni happy end e sono nate nuove storie d’amore. Dopo che Mirko ha lasciato al fidanzata Perla, con la quale conviveva da un paio d’anni, per incominciare una relazione con la tentatrice Greta, con cui ora l’amore va a gonfie vele, ora un altro fidanzato avrebbe seguito le sue orme.

È uscito single dal programma e s’è avvicinato durante la permanenza in Sardegna a una tentatrice. Anche l’allora fidanzata ha dimostrato lo stesso interesse nei confronti di un altro, con il quale ci sono state effusioni. Tuttavia se pare che lei stia frequentando il suo tentatore con calma e senza aver ancora intessuto una storia, lo stesso non si può dire del suo ex, che ormai è proprio cotto a puntino dell’altra.

Temptation Island, il fidanzato è pazzo della sua tentatrice

I due sui Social appaiono più uniti, complici e innamorati che mai. Non mancano scatti romantici che li ritraggono insieme, come anche le tante dolcissime dediche anche a carattere musicale da parte del ragazzo. Ciò ha reso molto felici i suoi fan che hanno pensato che lui avesse voluto aspettare un po’ di tempo prima di avviare una nuova relazione ed essere sicuro di essere pronto per farlo.

In ogni caso l’attrazione nei confronti della tentatrice era palpabile, oltre che la forte sintonia tra di loro. Amavano chiacchierare e lo facevano fino a tarda notte. Non sono mai nemmeno mancati momenti di tenerezza, ma lui non si è mai voluto spingere oltre per una forma d rispetto, come rivelato dallo stesso, nei confronti della sua allora fidanzata. Avete capito di chi parliamo?

Daniele cotto a puntino di Benedetta

Dell’affascinante e super fisicato Daniele, che ora è cotto a puntino della tentatrice Benedetta. I due non si nascondono più e vivono a pieni polmoni il loro sentimento, che ormai è più forte che mai. Stanno approfittando del periodo estivo per conoscersi meglio e non mancano di regalare sui Social momenti di vita vissuta insieme.

Qualche settimana fa Daniele era apparso sul Web insieme agli ex tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri e ciò aveva fatto molto mormorare. C’era anche chi avesse sussurrato che ciò non fosse un caso e che forse lui fosse molto vicino a una partecipazione a Uomini e Donne. Così non sarà di sicuro, visto che oggi Daniele è felice accanto a Benedetta.