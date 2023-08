Veronica Gentili, pantalone bianco e camicia blu: look da ricopiare subito

Veronica Gentili, con quel pantalone bianco e quella camicia blu, ha lasciato tutti “di stucco”. È una meraviglia, per questo in molti vogliono copiarle il look, sicuramente perfetto per questa stagione estiva.

Pantalone bianco e camicia blu per Veronica Gentili, la quale non nasconde il suo fisico perfetto e la sua bellezza. Il suo look è piaciuto molto ai follower, i quali hanno già dichiarato di volerglielo copiare, durante le loro vacanze estive.

La giornalista, non viene seguita soltanto per i suoi programmi, ma al suo grande pubblico piace tutto di lei, la sua bellezza, i suoi dress code sempre impeccabili e soprattutto la sua professionalità nel condurre. Per questo non stupisce che uno dei suoi look viene preso d’ispirazione dai follower. A breve ve lo mostreremo, chissà se anche voi, andrete a fare shopping nelle prossime ore?

Il look da copiare di Veronica Gentili

Veronica Gentili, è al centro dei riflettori in questo momento, non solo per il suo dress code, ma anche per il suo addio, dopo cinque anni di conduzione, dal programma trasmesso su Rete 4, Controcorrente. Dalla prossima stagione televisiva, la Gentili, prenderà il posto di Belen Rodriguez, alla conduzione de, Le Iene, su Italia uno. Nonostante i fan siano sicuri che la conduttrice, farà faville anche per quell’emittente, sono in molti ad essere tristi, in quanto il suo modo professionale di intervistare gli ospiti piaceva a tutti.

Alcuni utenti infatti, per salutarla, hanno dichiarato: “A me piaceva tanto la sua conduzione, perché non interrompeva mai l’ospite e faceva sempre finire il discorso a tutti” e ancora: “Dispiace molto, ma la seguirò a Le Iene”. Per il momento la Gentili si è limitata a salutare il suo pubblico, direttamente alla fine dell’ultima puntata del suo show di punta: “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4…Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme. Insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di tutte queste serate…Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Dress code impeccabile

Veronica Gentili si è mostrata ai suoi follower con un look impeccabile e sicuramente da copiare. Pantaloni bianchi e camicia blu, una meraviglia di abbinamento che non è passato inosservato. Con un ironico post, la Gentili ha dichiarato: “Mi rubo ancora un po’ di scampoli di Palatino”. Con chiaro riferimento al suo passaggio di studio di registrazione, da Roma a Cologno Monzese da settembre.

Sicuramente questo suo addio da Rete 4 ha segnato molto i suoi follower, i quali però la seguiranno senza problemi su Italia 1. Comunque noi siamo curiosi, anche voi copierete il look della Gentili?