Avanti un altro, lieto annuncio per il cast: cicogna in arrivo

Un membro del team di Avanti un altro! ha annunciato che a breve accoglierà nella sua vita una cicogna. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Avanti un altro! è un programma televisivo che da sempre riscuote un enorme successo e il merito è sicuramente dei due conduttori, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Secondo la stragrande maggioranza degli italiani sanno intrattenere il pubblico con la loro spiccata simpatia, ovviamente coinvolgendo i membri del cast.

Sicuramente torneranno nel piccolo schermo con le nuove puntate, pronti a far divertire puntando soprattutto sull’improvvisazione. I concorrenti hanno modo di tentare la sorte mettendosi in gioco e spesso capita di dover interagire con i personaggi proposti dal programma. Tanti applausi riceve Miss Claudia (Claudia Ruggieri, moglie del fratello di Sonia bruganelli), la Bonas (prima della gravidanza era Sophie Codegoni) e il Bonus (Daniel Nilsson).

Da non dimenticare lo iettatore (Franco Pistoni) che, nonostante il ruolo macabro che ricopre, regala risate con l’atteggiamento tipico di uno proveniente dal regno delle tenebre. Come se non bastasse quando le telecamere inquadrano il volto atterrito di Paolo Bonolis scappa inevitabilmente un sorriso.

Da qualche ora un altro personaggio curioso ha dato una splendida notizia che non riguarda la vita professionale, bensì quella privata. Accoglierà il primo figlio con il proprio partner. Ecco degli indizi per capire di chi si tratta.

Lieto annuncio ad Avanti un altro!

Lei è sicuramente una delle bellissime sulle quali il programma punta da sempre per portare a casa degli ottimi risultati in termini di ascolto. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a dei concorsi di bellezza. Non è passata inosservata, dunque ha avuto modo di farsi conoscere nel piccolo schermo.

E’ stata un volto noto di Tiki Taka e Quelli che il calcio. Inoltre è stata al centro del gossip per le frequentazioni con Gué Pequeno, Stefano Laudoni, Max Colombo e l’ex tronista Alessandro Zarino. Adesso pare sia legata al fotografo Andra Franco Alajmo. La giovane in questione non è altro che Francesca Brambilla, la Bona sorte del programma.

“Non è nei primi mesi”

“La Bona sorte di Avanti un altro! è incinta. Non è nei primi mesi e per rispetto solo ora ho voluto dirlo”, ecco cosa ha comunicato Alessandro Rosica. E’ stato l’investigatore social a lanciare lo scoop che ha atteso i tempi giusti per farlo.

Delle foto con delle rotondità sospette hanno scatenato la curiosità della massa. Per ora la diretta interessata non si è espressa a tal proposito. Ragion per cui non ci resta che attendere degli aggiornamenti.