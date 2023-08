Elisabetta Gregoraci, il suo segreto di bellezza è solo questo: altro che chirurgo!

Elisabetta Gregoraci ha svelato il segreto della sua indiscussa bellezza e non ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. Non crederete a ciò che leggerete!

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua professionalità che sta convincendo sempre più persone. Infatti con tanto lavoro e impegno ha eliminato l’etichetta della “moglie di…”, dato che si è fatta conoscere quando era ancora legata a Flavio Briatore. Adesso è al timone della conduzione di Battivi Live con Alan Palmieri.

Qualche anno fa si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip (l’edizione vinta da Tommaso Zorzi) ed è stata corteggiata ininterrottamente da Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo non ha avuto una corrispondenza, ma poi le cose sono cambiate con l’ingresso di Giulia Salemi e il ritiro della Gregoraci (come Francesco Oppini ha preferito andare via per festeggiare il Natale in famiglia).

Di recente è finita al centro del gossip per la relazione con Giulio Frantini, un affascinante imprenditore 31enne conosciuto l’anno scorso. Si occupa della gestione di una società di affari immobiliare e catene di hotel. L’estate 2022 sono andati in Puglia, ma solo ora hanno deciso di ufficializzare la love story.

Tutti sono concordi nel dire che la Gregoraci sia bellissima e il merito non è soltanto di Madre Natura. Tuttavia non bastano solo tanto sport e una corretta alimentazione. Anche lei sarà stata tentata dalla chirurgia estetica? Andiamo a scoprire qual è il suo asso nella manica.

Il segreto di Elisabetta Gregoraci (e non solo)

Il trattamento in questione è quello della crioterapia e non è nuovo alle donne del mondo dello spettacolo. Basta pensare che già nel 2018 Ilary Blasi l’ha testato e non ha potuto che parlarne bene. A seguire Belen Rodriguez e Michelle Hunziker (in compagnia di Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi) hanno voluto provarlo.

Il centro benessere che lo propone si trova a Porto Cervo ed è il The Longevity Suite. Il trattamento punta si benefici del freddo per ostacolare la comparsa della cellulite e dura dai 2 ai 5 minuti poiché il corpo è sottoposto a una temperatura di -90 gradi. Ovviamente bisogna prima capire se la persona può da un punto di vista fisico sopportare il tutto.

I benefici ulteriori della crioterapia

Nella Instagram story Elisabetta è comparsa in costume dietro una cabina con una mascherina per proteggere le vie respiratorie e dei guanti per le mani. In effetti le temperature sono eccessive, ma sono sempre sotto controllo onde evitare il peggio.

Inoltre il trattamento tonifica i tessuti, stimola il metabolismo e rigenera le cellule. Osservando i risultati sulla Gregoraci e sulle altre colleghe menzionate sembra proprio che siano soddisfacenti.