Vi ricordate Serena Carella? Dopo Amici è volata a New York ed è diventata così: irriconoscibile

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto Serena Carella dopo l’esperienza televisiva nella scuola di Amici. Ecco alcuni scatti recenti di lei. Farete fatica a riconoscerla!

Amici è il programma televisivo di Maria De Filippi che permette ai giovani talenti di diventare celebri grazie alla propria passione. Aspiranti cantanti e ballerini si recheranno nella capitale italiana per fare i provini con la speranza di ottenere un banco. I ragazzi dell’ultima edizione si sono resi disponibili per la realizzazione della pubblicità che sta spopolando sui canali della Mediaset.

Secondo l’influencer Deianira Marzano pare che ci sia già il primo nome tra gli allievi. Si tratterebbe di Mezkal, entrato gli ultimi mesi nella scuola per volontà di Rudy Zerbi. Purtroppo non ha avuto il tempo sufficiente per prepararsi per il Serale, quindi non è da escludere che potrebbe tornare e rimettersi in gioco. Se la notizia fosse vera, i fan farebbero i salti di gioia perché ha incantato tutti con la sua voce.

Oltre alla popolarità, alcuni ragazzi hanno anche trovato l’amore. Mattia Zenzola, per esempio, è uscito allo scoperto con Benedetta Vari e lo stesso discorso si può fare per Isobel Kinnear e Cricca. I primi hanno confermato che stanno bene insieme e non hanno altro da aggiungere mentre gli altri due con un post romantico ha confermato la love story.

Dell’anno scorso in tanti ricorderanno sicuramente la coppia formata da Serena Carella e Albe. In tanti si sono chiesti che fine abbiano fatto e se sono ancora uniti da un forte sentimento.

Che fine ha fatto Serena Casella?

Serena ha sempre temuto Alessandra Celentano, la quale la criticava per via del fisico. A parer suo non era idoneo per sfondare nel mondo della danza. Nonostante tutto ha ammesso di apprezzarla come persona per l’educazione e la voglia di imparare. Non ha ottenuto la vittoria, ma in compenso le hanno dato la possibilità di perfezionare la tecnica di ballo dall’altra parte del mondo.

Chi la segue sui social sa bene che vive a New York. Probabilmente per questo motivo ha lasciato Albe. La distanza geografica avrà inciso tanto sulla relazione. Con il passare del tempo è riuscita a voltare pagina e nel frattempo ha subito un cambiamento estetico pazzesco! Ecco dei recenti scatti.

Il cambiamento lascia tutti a bocca aperta

Tutti sono concordi nel dire che il duro lavoro non solo l’ha resa impeccabile nella danza, ma ha perso anche dei chili. Adesso ha una fisicità che potrebbe essere apprezzata dalla Celentano. Il sorriso e i lineamenti perfetti del viso non sono cambiati di una virgola.

Serena rappresenta una speranza per i giovani che vogliono rendere la propria passione un lavoro. Non è chiaro se farà ritorno in Italia. In compenso è possibile seguirla sui social dove pubblica volentieri la sua quotidianità e video di coreografie pazzesche.