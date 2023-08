Belen Rodriguez, la mamma se l’è proprio lasciato scappare: “Adesso basta”

La madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha deciso di intervenire dopo mesi di silenzio per tutelare la sua famiglia. Ecco cosa ha detto difendendo a spada tratta le figlie.

Belen è finita al centro dell’attenzione da quando è uscita allo scoperto con Elio Lorenzini. Ha fatto le presentazioni ufficiali il giorno del compleanno di Ignazio Moser e sembra che le cose stiano procedendo per il verso giusto.

Stefano De Martino, nel frattempo, è stato visto in compagnia dell’ex Emma Marrone ospite nella sua villa a Posillipo. Con loro erano presenti altre persone, in quanto è ben risaputo che sono solo amici.

Tuttavia le persone a loro più vicine sostengono che si tratti solo di una farsa organizzata a tavolino per una questione mediatica. C’è anche da ricordare che i due non hanno mai divorziato, quindi davanti alla legge sono ancora marito e moglie.

In queste ore la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha voluto rompere il silenzio. Stufa di leggere tanti articoli sul conto della primogenita per via della relazione naufragata con Stefano, è intervenuta in prima persona senza risparmiare delle frecciatine velate.

La madre di Belen Rodriguez rompe il silenzio

Veronica Cozzani è nata in Argentina, a Buenos Aires, ma i genitori hanno origini italiane (precisamente della Liguria). Nel 2016 si è trasferita in Italia lasciando così il lavoro di insegnante di sostegno. Ha un profilo Instagram molto attivo dove condivide la sua quotidianità. Infatti non posso mancare le foto con i familiari, soprattutto dei nipoti Santiago e Luna Marì. I più curiosi avranno sicuramente notato quelle di quando la Cozzani era giovane. In tal caso in tanti hanno confermato la somiglianza con Belen.

Di recente ha pubblicato uno scatto e non ha esitato a fare una precisazione sui membri della sua famiglia. Probabilmente è stato immortalato il momento del pranzo, dato che sia lei che le figlie e la nuora sono sedute dietro un tavolo. Ma qual è il messaggio che ha voluto lanciare? Andiamo subito a scoprirlo.

“Le donne di questa famiglia sono guerriere”

“Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne. Vi voglio tanto bene. Molto”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post. Con Belen, Cecilia e la madre c’è Deborah Togni, ovvero la fidanzata di Jeremias. I commenti sono subito arrivati nel giro di poche ore.

Qualcuno ha approvato quanto detto mentre altri si sono mostrati contrariati in seguito alla lettura della frase inserita dalla Cozzani. A prescindere da tutto si gode la famiglia incurante dei pareri altrui. Del resto la popolarità ha anche questo lato negativo.