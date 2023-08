Anna Tatangelo, presto sposa? Finalmente per lei arriva il sogno ad occhi aperti

Anna Tatangelo, presto meravigliosa sposa? Finalmente ci siamo! Un vero sogno ad occhi aperti per i suoi fan.

I suoi estimatori più affezionati e soprattutto quelli della prima ora fanno il tifo per lei non solo dal punto di vista professionale ma anche privato. Dopo che è tristemente finita la sua storia d’amore, durata la bellezza di 15 anni, con Gigi D’Alessio, papà del suo Andrea, Anna ha molto sofferto. Ha trascorso momenti molto difficili e pensava soltanto al lavoro e alla sua creatura.

Poi è arrivata il cantautore Livio Cori. Inizialmente i due erano alquanto restii a farsi vedere insieme. Pian piano sono usciti sempre più allo scoperto e anche ad apparire insieme come coppia sul Profilo Ufficiale Instagram della meravigliosa cantante di Sora. Tra l’altro a un certo punto era pure spuntato un bel anello al dito di Anna. E questo aveva fatto supporre che facessero davvero sul serio.

Si era iniziato a parlare di fidanzamento vero e proprio e poco dopo hanno iniziato a far capolino alcune voci che sussurravano di nozze. Peccato che di lì a breve l’idillio è finito, lasciando il classico amaro in bocca ai più. La Tatangelo è rimasta single a lungo e ha anche vissuto un enorme dolore vedendo lasciare questo mondo la sua amatissima mamma.

Anna Tatangelo presto sposa? Si parla di nozze per lei

L’amore per il figlio e per la Musica è riuscita a farla rialzare, anche grazie alla terapia, come ha lei stessa confessata ai fan sui Social tramite alcune Stories. Da qualche mese poi il suo cuore di giovane e bellissima donna ha ricominciato a battere sempre più forte per il modello Mattia Narducci di soli 26 anni.

I due erano stati pizzicati dai paparazzi durante un romantico weekend a Parigi che, si sa, è ancora oggi la città per antonomasia per gli innamorati, successivamente sono stati visti a Roma. Alla fine sono venuti allo scoperto anche con le prime foto Social e lei gli ha pure presentato Andrea. E ora si parla di nozze per loro. I fan di Anna sono ovviamente al settimo cielo.

La fortissima indiscrezione che fa sognare

Tuttavia non sono stati i diretti interessati a dirlo ma alcuni amici molto vicini alla cantante. Le avrebbero rilasciate a Nuovo Tv.” A quanto pare sta per realizzare il suo sogno, quello di andare a nozze“, si può leggere sul noto settimanale. Questo sarebbe il primo matrimonio per la Tatangelo visto che con D’Alessio non è mai arrivata al fatidico momento.

A quanto pare, come aveva fatto chiaramente intendere nel corso di una sua ospita a Verissimo, lei ci aveva anche pensato ma sarebbe stato lui a non essere tanto dell’idea. In ogni caso la proposta ufficiale da parte del suo allora compagno non c’era mai stata. Tuttavia ciò fa parte del suo passato. Ora nel suo presente c’è Mattia e un nuovo progetto di vita da costruire e vivere insieme. Il resto è noia!