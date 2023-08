Luciana Littizzetto, si sbottona un po’ su Maria De Filippi: “Bisogna maneggiarla con…”

Luciana Littizzetto ha parlato a ruota libera sulla collega, nonché amica Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cosa ha detto sul suo conto.

Luciana Littizzetto la rivedremo a breve nel piccolo schermo accanto a Fabio Fazio nella conduzione di Che tempo che su canale Nove. Da settimane sta circolando la pubblicità in cui entrambi si cimentano nell’arte della pesca lungo le rive di un fiume. In realtà dietro c’è un messaggio metaforico in merito a quanto accaduto con la Rai.

In pratica i pesci rappresentano i follower che le pagine social del programma hanno perso perché la Rai le ha svuotate di contenuti. Di conseguenza i due conduttori così facendo sono riusciti ad avere in meno di 2 ore una parte persa dei seguaci. Il numero aumenterà ancora, ragion per cui non si può che essere ottimisti.

Tutti sono concordi nel dire che Che tempo che fa ha ottenuto grandi consensi nel corso degli anni grazie anche alla spiccata simpatia della Littizzetto. Quest’ultima è stata spesso presente negli studi televisivi della Mediaset, soprattutto nei programmi condotti da Maria De Filippi. Non a caso è stata spesso a C’è Posta per Te.

Molti ricorderanno quando invitò Belen Rodriguez, Gemma Galgani e Veronica Peparini per chiedere come fare per avere un partner più giovane accanto. Ai telespettatori è ben nota l’amicizia che lega le due donne. In varie occasioni la Littizzetto ha parlato della De Filippi. Non ha fatto eccezione nemmeno stavolta.

Luciana Littizzetto a ruota libera su Maria De Filippi

Tutti sanno che la De Filippi ha avuto un ruolo fondamentale nell’affido dei due figli: “Ha contribuito a convincere me e Davide a fare il passo dell’affido. Temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. Lei mi ha parlato più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi ha detto ‘Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrà tutto bene’. Così è stato“.

Infatti grazie a lei oggi gode delle gioie materne di due giovani che non posso fare altro che ringraziarla. Anche per questo motivo la simpatica conduttrice ha riferito che bisogna stare attenti con la collega. Ma cosa avrà voluto dire? Ecco la risposta.

“La donna forte…che non si rivela”

“E’ una persona da maneggiare con cura perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è la donna che non si rivela“.

Poi ha aggiunto: “E’ sempre lì che incoraggia me. La parola più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: ‘Cretina!'”.