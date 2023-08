Alessia Cammarota, com’è diventata dopo l’ultima gravidanza: “Nove mesi di dieta mi hanno…”

Alessia Cammarota ha risposto alle domande di alcuni follower in merito al post parto e non ha potuto non parlare dei cambiamenti del suo fisico. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Alessia è nota agli italiani per essersi messa alla prova a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice per Francesco Del Monte. Tutti davano per scontato che sarebbe stata lei la scelta, la tutto è cambiato con il ritorno di Teresanna Pugliese. Non a caso quest’ultima ebbe la meglio, dunque l’altra è tornata a casa con l’amaro in bocca.

Dopo 2 anni si è rimessa in gioco per Aldo Palmieri, con il quale tuttora è felice. Si sono sposati 10 anni fa e il loro amore è stato costretto ad affrontare un momento delicato per colpa del tradimento di lui. Nonostante ciò lei ha avuto la forza di perdonarlo, quindi hanno voltato insieme pagina.

Da allora è passato tanto tempo e la coppia si mostra raggiante sui social. Entrambi bellissimi, hanno entusiasmato tutti con la loro favola. Come se non bastasse da poco hanno accolto nella loro vita Mattia, riempiendo così di gioia i cuori di Niccolò e Leonardo.

Tante tenere foto sono state condivise sui social, del resto l’ex corteggiatrice ci tiene ad aver un costante rapporto con chi la sostiene da quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Nemmeno stavolta ha fatto eccezione parlando apertamente di come sta vivendo il terzo post parto.

Alessia Cammarota dopo l’arrivo della terza cicogna

In questi giorni Alessia ha coinvolgendo i fan nella sua quotidianità. Molti hanno notato un dettaglio, vale a dire l’assenza di Aldo. Ragion per cui si sono insospettiti, però ogni dubbio è stato eliminato dalla diretta interessata. Ha detto che il marito gestisce un locale e per ora è costretto a stare lontano dal nido familiare.

Ha aggiunto che non teme in un tradimento perché si fida ciecamente. Poi si è soffermata sulla questione dei chili accumulati nel corso dei nove mesi. La risposta lascerà tutti di stucco.

“Sono tranquilla. Non ho fretta”

“Bisogna dare il tempo di recuperare al proprio corpo. Nove mesi di dieta mi hanno aiutato sicuramente. Ma non credete che tutto sia perfetto l’attimo dopo. Manca ancora qualche chilo e l’addome è comunque svuotato. Ci vorrà tempo, ma sono tranquilla. Non ho fretta”, ecco come ha risposto a qualche follower alla domanda sui chili presi nel periodo della gravidanza.

In effetti ha dato alla luce tre splendidi bambini (senza dimenticare l’aborto spontaneo prima dell’arrivo del terzogenito), quindi il corpo ha bisogno di tempo per recuperare del tutto. Sicuramente con impegno e tanta forza di volontà tornerà alla fisicità che la caratterizza da sempre.