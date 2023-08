“Lui non ce la faceva più”: Edoardo Donnamaria stremato | L’ex fidanzato della Fiordelisi spiattella tutto

Dopo mesi di silenzio l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha espresso il suo parere sulla fine della love story con Edoardo Donnamaria. Andiamo a scoprire chi è e da che parte sta.

Antonella ed Edoardo sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip grazie alla loro storia d’amore. Purtroppo è stata caratterizzata da alti e bassi per via della gelosia di entrambi di alcuni concorrenti. Lei, per esempio, non vedeva di buon occhio Micol Incorvaia mentre lui non tollerava l’amicizia di lei con Antonino Spinalbese.

A un passo dalla finale Edoardo è stato squalificato per un gesto poco carino nei confronti di Antonella. Nonostante tutto l’ha attesa al di fuori della casa e per qualche mese sono apparsi felici sui social.

Tuttavia le liti non sono mai mancate, ragion per cui i tira e molla sono diventati abitudinari fino alla rottura definitiva. Lei lo ha comunicato tra le lacrime realizzando un video che ha pubblicato sul web.

Di recente sui due è tornato a parlare l’ex fidanzato di lei sulla love story ormai archiviata. Si tratta di Gianluca Benincasa? Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Parla l’ex fidanzato di Antonella Fioredelisi

Tutti hanno subito pensato a Gianluca, ma in realtà l’ex fidanzato che ha deciso di dire la sua in merito alla rottura dei due ex vipponi non è altro che Francesco Chiofalo. Quest’ultimo spesso è intervenuto quando stavano nella casa del reality, sostenendo la tesi della forte influenza esercitata dal padre di lei in tutto e per tutto. Poi ha espresso il suo dispiacere per non aver ricevuto un grazie.

“Non mi nomina pubblicamente come se non ci fossi stato…Ma dimentica che sono stato io a farle arrivare un milione di follower. Prima di mettersi con me non la conosceva nessuna…la sua popolarità è impennata e anche i suoi guadagni. Ma non mi ha mai detto grazie”. Ovviamente ha proseguito nel suo discorso parlando della rottura con Edoardo.

“Lo capisco perché ci sono passato”

“Penso che la loro sia stata solo una coppia mediatica: al di fuori del Gf Vip non si sarebbero mai messi insieme. Gli scoop che la riguardano soprattutto se arrivano da Fabrizio Corona per me sono tutte fake news per accendere i riflettori su di lei. E’ tutto studiato. Corona è stato il suo primo manager. Edoardo, secondo me, è diverso è un ragazzo lontano da determinate cose”.

Infine ha speso una parola di supporto nei confronti del ragazzo, dato che probabilmente ha vissuto ciò che lui visto con i suoi occhi in passato: “Sono stato il primo a dire che è malata di Instagram…Sta sempre con il telefono in mano…Credo che a un certo punto Edoardo non ce la facesse più. Lo capisco perché ci sono passato: è una cosa eccessiva“.