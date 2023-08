Vi ricordate Emilio Contaldo, il padre natura di Ciao Darwin? Purtroppo è stato stroncato così a 58 anni

Chi si ricorda di padre natura di Ciao Darwin? Stiamo parlando del simpatico Emilio Contaldo, il quale purtroppo è stato stroncato così a soli 58 anni. Dopo la sua morte, i fan sono rimasti molto tristi di aver appreso questa tragica notizia.

Emilio Contaldo ve lo ricordate? Era il padre natura di Ciao Darwin, purtroppo l’uomo è morto a soli 58 anni, stroncato in questa maniera. Sono rimasti tutti scioccati da questa notizia, in quanto tra lui, Paolo Bonolis e Luca Laurenti ormai, si era creata una sorta di sintonia mediatica.

Ai telespettatori piaceva, si divertivano con lui e con le sue battute. Per questo in molti si sono uniti al cordoglio per la sua perdita, anche perché era ancora troppo giovane per morire. Ad ogni modo, cerchiamo di capire precisamente che cos’è successo a padre natura di Ciao Darwin.

Com’è morto padre natura di Ciao Darwin?

Per farvi riprendere un attimo dalla triste notizia, prima di proseguire con i dettagli della triste morte, del simpaticissimo Emilio Contaldo, vogliamo svelarvi qualche notizia sulla nuova edizione di Ciao Darwin. Secondo il palinsesto Mediaset, lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti approderà su Canale 5, il 15 settembre 2023, sempre in prima serata. Secondo le comunicazioni di Bonolis, questa sarà l’ultima edizione che condurrà lui, ma in generale i programmi a cui prenderà parte lui da settembre in poi, saranno gli ultimi.

Bonolis vuole andare in pensione e quindi dirà addio per sempre alla televisione, anche se i suoi telespettatori, sperano che ci ripensi fino alla fine. Per il momento, non pensiamo al suo addio, ma concentriamoci sull’inizio dei suoi programmi, sempre tanto attesi. Come di consueto, a Ciao Darwin, il tema di ogni puntata verrà svelato la sera della trasmissione stessa.

Addio al noto personaggio

Vi ricordate di padre natura di Ciao Darwin? Emilio Contaldo è stato stroncato da un infarto a soli 58 anni, lasciando tutti senza parole. L’uomo, era diventato ormai la mascotte dei programmi di Bonolis, ma soprattutto di Ciao Darwin, dal quale era membro del cast dal 2007. Infatti, l’uomo aveva appena terminato di registrare le puntate di questa nuova edizione, le quali saranno trasmesse dal prossimo autunno.

Purtroppo per Contaldo non c’è stato niente da fare, l’uomo si è spento nella sua abitazione a San Marzano sul Sarno, i soccorsi per lui sono stati inutili. Sperando di fare cosa gradita, vi riportiamo un video social di una sua simpatica performance.