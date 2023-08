Francesco Oppini e la notizia che l’ha gettato nello sconforto: l’ha scoperto all’improvviso

Francesco Oppini l’ha scoperto all’improvviso ed è rimasto scioccato, da quella tragica notizia che l’ha gettato nello sconforto. Non poteva crederci, non lo rivedrà più e non riesce a farsene una ragione.

Tragica notizia per Francesco Oppini, il quale è caduto in una sorta di limbo. È distrutto, non riesce ancora a crederci, ha scoperto tutto all’improvviso e veramente non riesce a farsene una ragione. Non lo rivedrà mai più e non riesce a trattenere le lacrime.

Il dolore straziante di Francesco Oppini

Francesco Oppini non solo deve convivere con questo nuovo dolore che gli sta squarciando il cuore, di cui vi andremo a parlare a breve, ma deve anche chiudere gli occhi, quando vede quei commenti cattivi, lasciati dagli hater nel profilo di sua mamma, Alba Parietti. La conduttrice, come al solito è perennemente bersagliata da critiche e risposte veramente taglienti da parte degli hater.

L’ultimo scatto che ha generato il caos social, ritrae proprio mamma e figlio, mentre in posa e abbracciati, si godono la bellezza di passare le vacanze al mare insieme. In maniera ironica, la Parietti ha così scritto sotto quella foto: “Per i figli le mamme sono sempre delle bambine? O forse era il contrario”.

Alla fine nulla di così tragico, se non la bellezza di ostentare il rapporto madre/figlio, ma agli hater quello scatto non è proprio andato giù, motivo per cui gli hanno lasciato commenti molto velenosi. Ve ne riportiamo un paio giusto per darvene un’idea: “Ridicola. Lei con tutti i filtri in viso. Il figlio al naturale (simpatico e bello) Povera Alba, la vecchiaia ti fa veramente paura” e ancora: “Basta, hai rotto. Tu hai dei problemi di accettazione con gli anni che passano, fattelo dire da una che ha studiato psicologia bella mia”.

Buon Ponte Papu

Francesco Oppini, come dicevamo, ha ricevuto una notizia improvvisa che l’ha gettato nello sconforto più totale. Al rientro dalle sue ferie estive, gli è stato comunicato che il suo dolce gattino di 15 anni, Papu, purtroppo è venuto a mancare. Con un toccante post social, ha voluto salutarlo a modo suo, ringraziandolo dell’affetto che ha sempre dato a tutti loro in questi lunghi anni.

Ecco cos’ha dichiarato Oppini: “…Papu non c’è più. Spiegare in questo momento di più mi viene molto difficile, ma qualcosa lo voglio scrivere proprio per l’importanza ed il segno che hai lasciato nella nostra famiglia in questi bellissimi quindici anni assieme…Fai buon viaggio piccola meraviglia, ora puoi tornare a vivere come piaceva fare a te”. Buon Ponte piccolo Papu, sicuramente adesso sarai di nuovo felice!