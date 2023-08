Antonino Spinalbese, incontro ravvicinato con ex gieffina: beccati così in un locale

Antonino Spinalbese è di nuovo al centro dell’attenzione per via di una segnalazione fatta da un utente social a Deianira Marzano. E’ stato visto di recente con un’ex compagna di avventura. Andiamo a scoprire chi è.

Antonino Spinalbese è il classico ragazzo della porta accanto, diventato popolare grazie alla sua relazione con Belen Rodriguez. Quest’ultima, dopo aver lasciato per la seconda volta Stefano De Martino, ha ritrovato il sorriso accanto a lui e dopo mesi hanno accolto nella loro vita la piccola Luna Marì.

Purtroppo hanno deciso di prendere strade diverse per una serie di motivi, tra cui l’appartenenza a due mondi completamente diversi. Lei ha ridato una possibilità al marito (non hanno mai divorziato su consiglio del giudice) mentre lui si è messo alla prova per eliminare l’etichetta del “fidanzato di…” ed ecco arrivare la proposta di Alfonso Signorini.

Nella casa del Grande Fratello Vip si è fatto conoscere dal pubblico che con il tempo ha iniziato ad amarlo. Non ha mai parlato male della madre di sua figlia, anzi tutt’altro. Ha anche ammesso che la fine della love story è stata causata soprattutto da lui, in quanto Belen cercava sempre di avere un confronto dopo una discussione. Nel frattempo ha conquistato alcune ex compagne d’avventura.

Tutti speravano che nascesse qualcosa con Ginevra Lamborghini, ma alla fine si è avvicinato a Oriana Marzoli per poi fare un passo indietro. Da non dimenticare Giaele De Donà che ha messo a rischio il suo matrimonio. Adesso pare che si sia visto con una delle donne della casa e non sono loro. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Antonino Spinalbese beccato con lei

L’ex gieffina in questione ha avuto una love story con un suo compagno d’avventura, Edoardo Donnamaria, per poi lasciarsi definitivamente in questi giorni. Tra gli ex si possono menzionare Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa.

Lei è Antonella Fiordelisi. Secondo Francesco anche Edoardo non avrebbe più tollerato la sua dipendenza dai social. Lei sarebbe legata in modo eccessivo a tutto ciò che riguarda il web. Ora pare che abbia usato il cellulare per immortalare un momento che ha condiviso con Antonino.

“Non ci trovo nulla di strano”

La segnalazione fatta a Deianira mostra che i due ragazzi hanno trascorso una serata nello stesso locale. Lo si può dedurre dalle storie condivise su Instagram. Tuttavia non è chiaro se siano stati insieme o no.

“Può essere che non si sono manco incrociati e poi i locali dove vanno tutti più o meno sono sempre gli stessi”, ecco cosa ha scritto l’influencer. Sarà vero? Per scoprirlo non ci resta che attendere news dai diretti interessati.